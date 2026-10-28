На 97-м году жизни умерла американская профсоюзная деятельница Долорес Уэрта

Впоследствии она также занималась правозащитной деятельностью, основав «Фонд Долорес Уэрты», и сотрудничала с феминистскими организациями. Она получила несколько престижных премий в сфере правозащиты, а в 2012 году президент США Барак Обама наградил ее Президентской медалью Свободы. Как пишет Reuters, до последних дней госпожа Уэрта ездила с лекциями и выступлениями по США, в том числе выступая против политики президента Дональда Трампа. У не было 14 детей.