На 97-м году жизни умерла американская профсоюзная деятельница Долорес Уэрта
В возрасте 96 лет умерла Долорес Уэрта — одна из самых известных американских профсоюзных деятельниц. Она скончалась дома в Бейкерсфилде (штат Калифорния) от рака. О ее смерти сообщил «Фонд Долорес Уэрты».
Госпожа Уэрта известна прежде всего как соосновательница профсоюза «Объединенные сельскохозяйственные рабочие» (United Farm Workers; UFW). Reuters назвало ее «одной из самых выдающихся женщин в истории американского рабочего движения». The New York Times написала, что Долорес Уэрта «стала своего рода народной героиней для американцев мексиканского происхождения, образ которой воплощен на муралах и в балладах».
Долорес Уэрта родилась в 1930 году в шахтерском городке Доусон (штат Нью-Мексико) в семье американцев мексиканского происхождения. Она закончила калифорнийский Университет Пасифик и в 1954 году начала работать учительницей в сельском районе Калифорнии. Вскоре она включилась в профсоюзное движение. В 1966 году Долорес Уэрта вместе с несколькими другими профсоюзными активистами основала UFW. В 1960-70-е годы она играла одну из ведущих ролей в этом профсоюзе.
Впоследствии она также занималась правозащитной деятельностью, основав «Фонд Долорес Уэрты», и сотрудничала с феминистскими организациями. Она получила несколько престижных премий в сфере правозащиты, а в 2012 году президент США Барак Обама наградил ее Президентской медалью Свободы. Как пишет Reuters, до последних дней госпожа Уэрта ездила с лекциями и выступлениями по США, в том числе выступая против политики президента Дональда Трампа. У не было 14 детей.