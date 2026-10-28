ФНС прикрывает «налоговый рай» в ОАЭ

«Налоговая в ОАЭ с недавних пор объединяет данные, в том числе о регистраторах недвижимости как Дубая, так и Абу-Даби, и в рамках автообмена о всех продажах недвижимости гражданами РФ информация попала в ФНС. Причем не только о самом продавце, но и о посредниках, которые в сделке участвовали, в том числе о тех, кто действовал по доверенности, и даже о брокерах. Объем запросов, которые мы видим, пока не какой-то масштабный. Речь о десятках случаев, не тысячах.