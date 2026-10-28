ФНС прикрывает «налоговый рай» в ОАЭ
Кого могут коснуться проверки службы
Российские предприниматели стали получать уведомления об уплате сборов со сделок с недвижимостью в Объединенных Арабских Эмиратах. С начала года местные ведомства в усиленном режиме начали обмениваться данными с фискальными органами в РФ.
При этом, как рассказали “Ъ FM” эксперты на рынке, около половины всех клиентов не сообщали ФНС об операциях за рубежом. Какие сведения получила налоговая? И кто оказался под подозрением? На эти вопросы “Ъ FM” ответил сооснователь и управляющий партнер Tranio Михаил Буланов:
«Налоговая в ОАЭ с недавних пор объединяет данные, в том числе о регистраторах недвижимости как Дубая, так и Абу-Даби, и в рамках автообмена о всех продажах недвижимости гражданами РФ информация попала в ФНС. Причем не только о самом продавце, но и о посредниках, которые в сделке участвовали, в том числе о тех, кто действовал по доверенности, и даже о брокерах. Объем запросов, которые мы видим, пока не какой-то масштабный. Речь о десятках случаев, не тысячах.
Так, у тех, кто продал недвижимость год-два назад, налоговая интересуется, какой доход был получен, уплачены ли с него налоги. Самая большая проблема в том, как была произведена оплата.
Если человек оплатил покупку криптой или наличными, то тут максимальные риски, потому что тяжелее подтвердить расходы. Например, кто-то купил квартиру за $10 млн, продал за $15 млн, получив $5 млн прибыли. С этих $5 млн нужно заплатить 13-22% налогов. Если гражданин не может подтвердить эти суммы, то налоговая может попытаться вменить налог на все $15 млн.
Подозреваю, что сначала служба видит наличие счетов в Дубае и дальше начинает от этого отталкиваться, предположив, что человек мог продать недвижимость. Затем следуют запросы с российской стороны к коллегам в ОАЭ, а были ли какие-то сделки по продаже. Поэтому ключевой маркер — это подозрение ФНС, касающееся ведения какой-то деятельности в Эмиратах».
Сейчас налоговую интересуют сделки двух или трехлетней давности, поэтому пенни за просрочку могут сравняться с основной суммой налога, говорят эксперты. Теперь от инвестиций в недвижимость многие будут отказываться, считает сооснователь Nikoliers Real Estate Андрей Косарев:
«Мне ФНС совсем недавно прислала уведомление с просьбой отчитаться о доходах, полученных за рубежом, ссылаясь на систему обмена финансовой информацией. Пока что речь идет про 2023 и 2024 годы, даже не 2025-й.
Налоговую еще в большей степени могут интересовать доходы россиян, полученные от продажи недвижимости, потому что там совершенно другие суммы. Клиенты тоже уже сообщали о таких запросах.
При этом минимальный порог для ликвидных инвестиций в Дубае — $200 тыс. Речь про студии, которые приобретали российские инвесторы в последние годы. Известно, что частные лица покупали и элитные виллы, и пентхаусы, и целые этажи в офисах или в жилых зданиях на последующую перепродажу. Там, соответственно, чеки запросто составляют десятки миллионов долларов с одной инвестиции.
Сейчас резонанс большой. Частные инвесторы с небольшими бюджетами будут гораздо осторожнее относиться к сделкам. Прибыль за вычетом налогов от подобных инвестиций в их расчетах будет заметно сокращаться, это уже не будет налоговым раем. Часть игроков просто перестанет рассматривать ОАЭ».
По данным аналитиков, россияне занимают третье место по числу покупателей жилья в ОАЭ, почти 10% от рынка. При этом для граждан РФ эта страна возглавляет топ государств для инвестиций в недвижимость. Медианный бюджет составляет €300 тыс., то есть более 28,5 млн руб.