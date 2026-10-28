Думский комитет по бюджету обсудил введение сбора с авиабилетов в 2027 году
С 2027 года власти могут ввести сбор с авиабилетов, чтобы компенсировать стоимость лизинга и эксплуатации новых российских самолетов. Как указано в заключении комитета Госдумы по бюджету и налогам, его размер может составить 500 руб. на внутренних рейсах и 1 тыс. руб. — на международных. О возможном введении такой меры «Ъ» писал в сентябре.
Механизм разрабатывает Минпромторг. Мера направлена на компенсацию стоимости использования самолетов типов МС-21, Ту-214, SSJ-NEW и Ил-114-300. Их поставляют по комплексной программе расширения производства воздушных судов.
Пассажиропоток российских авиаперевозчиков за 2025 год составил 81,45 млн человек на внутренних рейсах и 27,4 млн человек на международных. Если брать в расчет эти цифры, ежегодные поступления от сбора могут составлять 68,12–84,41 млрд руб.