Думский комитет по бюджету обсудил введение сбора с авиабилетов в 2027 году

Пассажиропоток российских авиаперевозчиков за 2025 год составил 81,45 млн человек на внутренних рейсах и 27,4 млн человек на международных. Если брать в расчет эти цифры, ежегодные поступления от сбора могут составлять 68,12–84,41 млрд руб.