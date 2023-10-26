Дарья Трепова получила трех судей

Как стало известно «Ъ», уголовное дело Дарьи Треповой, обвиняемой в теракте, в результате которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), будет рассмотрено тройкой судей на выездной сессии 2-го Западного окружного военного суда в Санкт-Петербурге. Вместе с ней перед судом предстанет Дмитрий Касинцев, укрывший Дарью Трепову после совершения преступления,— ему еще на полгода продлен срок домашнего ареста. Председательствовать на процессе будет Тимур Жидков, у которого за плечами два десятка процессов по делам о терроризме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дарья Трепова во время заседания суда (июнь 2023 года)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Дарья Трепова во время заседания суда (июнь 2023 года)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как сообщила «Ъ» руководитель пресс-службы 2-го Западного окружного военного суда (Москва) Ирина Жирнова, в настоящее время судья Тимур Жидков знакомится с материалами 65-томного дела о теракте, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. После этого судья примет решение о проведении предварительного слушания по делу, если для этого будут основания.

Между тем уже решен вопрос о том, что материалы расследования будет рассматривать тройка профессиональных судей, а процесс пройдет как выездное заседание 2-го Западного окружного военного суда в Санкт-Петербурге, в помещении расположенного в Северной столице 1-го Западного окружного военного суда.

О том, чтобы дело рассматривала коллегия из трех судей, ходатайствовала сама Дарья Трепова, посчитавшая, что таким образом будет достигнута большая объективность суда.

Первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин, который подписал обвинительное заключение по делу, не возражал.

Отметим, что судья Тимур Жидков, которому предстоит председательствовать на слушаниях, имеет большой опыт рассмотрения «террористических» дел — на его счету около двух десятков таких процессов, а еще два дела находятся в производстве сейчас.

Тем временем суд продлил на шесть месяцев, до апреля 2024 года, срок домашнего ареста другого фигуранта дела — Дмитрия Касинцева, после теракта укрывавшего какое-то время Дарью Трепову в поселке Парголово Ленобласти. Ему вменяется в вину ч. 2 ст. 316 УК РФ (укрывательство особо тяжкого преступления), мужчине грозит до двух лет заключения.

Как рассказывал ранее «Ъ», Дарье Треповой инкриминируют теракт, незаконный оборот взрывчатки и подделку документов (ст. 205, 223.1 и 327 УК РФ). Все эти преступления обвиняемая совершила в составе группы лиц по предварительному сговору. В эту группу входили проживающий сейчас на Украине журналист и участник экстремистских группировок из России Роман Попков и украинский подданный Юрий Денисов, которым заочно были инкриминированы руководство терактом (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ) и соучастие в нем (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ) соответственно, а также неустановленные лица.

По материалам дела, организаторам преступления, использовавшим переписку в соцсетях, удалось убедить Дарью Трепову, представляясь чужим именем, познакомиться с Владленом Татарским, а затем посетить ряд его мероприятий, чтобы притупить бдительность как самого блогера, так и его знакомых, которые их охраняли. Затем Юрий Денисов через службу доставки передал девушке бюст со взрывным устройством.

2 апреля текущего года Дарья Трепова принесла его на творческий вечер Владлена Татарского в санкт-петербургском кафе и передала военкору. В результате взрыва тот погиб на месте, а еще 52 человека, отмечали в Следственном комитете РФ, получили ранения различной степени тяжести.

Контуженная взрывом Дарья Трепова покинула место происшествия и какое-то время скрывалась в квартире своего знакомого физика-математика Дмитрия Касинцева, который дважды сообщил сотрудникам полиции ложные сведения об отсутствии девушки в своем жилище. Задержали обвиняемую только 3 апреля, когда ее сообщник Юрий Денисов уже покинул страну. Дарья Трепова вину признает частично: по ее словам, она лишь передала бюст военкору, но не знала, что он начинен взрывчаткой.

Алексей Соковнин