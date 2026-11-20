В заявлении 2026 года все эти важнейшие аспекты сохранения мира заменены фразой в преамбуле о приверженности России, Китая и США «поддержанию стратегической стабильности и международной безопасности». Это хорошая фраза, но она оставляет за скобками взаимное уважение и признание интересов и озабоченностей в сфере безопасности, ключевую в российской внешнеполитической риторике идею равной и неделимой безопасности, а также необходимость предотвращения не только ядерной, но вообще любой войны (в том числе гибридной, опосредованной, холодной) между великими державами. Это происходит в эпоху, когда США фактически развернули гонку вооружений в космосе, активно участвуют в технологической гонке в сфере ИИ и однозначно стремятся к достижению военного превосходства.