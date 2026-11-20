Единственным участником аукциона, делавшим ставки, стал стартап Wetstone U.S. Ventures, который и выкупил участки по минимальной стартовой цене. По условиям, компания получает участки в аренду на 20 лет. Она сможет провести на них первичные исследования дна, и у нее есть эксклюзивное право на коммерческую добычу ископаемых.