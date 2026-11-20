США провели первый аукцион участков океанского дна
Администрация президента Дональда Трампа провела аукцион по продаже прав на глубоководную добычу полезных ископаемых. Это первый такой аукцион в истории страны. Как сообщает AP, права на два участка океанского дна общей площадью более 12,5 млн га были куплены в общей сложности за $6 млн. Участки располагаются на федеральном морском дне вблизи Американского Самоа. По предварительным оценкам, там имеются залежи кобальта, никеля, марганца и редкоземельных элементов.
Единственным участником аукциона, делавшим ставки, стал стартап Wetstone U.S. Ventures, который и выкупил участки по минимальной стартовой цене. По условиям, компания получает участки в аренду на 20 лет. Она сможет провести на них первичные исследования дна, и у нее есть эксклюзивное право на коммерческую добычу ископаемых.
Аукцион стал реализацией прошлогодней директивы президента Трампа по ускорению добычи критически важных минералов для снижения стратегической зависимости США от Китая. В декабре администрация США планирует продать еще несколько участков морского дна у Северных Марианских островов.