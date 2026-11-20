Тюрьма Райкерс-Айленд в Нью-Йорке будет закрыта
Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани обнародовал план закрытия к 2032 году одного из крупнейших в мире тюремных комплексов — Райкерс-Айленд, сообщает ABC News. Комплекс планируется заменить четырьмя меньшими современными тюрьмами в других районах города.
Расположенная на острове Райкерс (Rikers Island) тюрьма имеет скандальную репутацию из-за жестоких условий содержания и системных нарушений прав человека. Комплекс критиковали за насилие со стороны персонала, массовое применение одиночного заключения, нехватку сотрудников, антисанитарию, проблемы с медицинской помощью и высокие показатели смертности и самоубийств среди заключенных. В разное время обитателями тюрьмы были продюсер Харви Вайнштейн, рэперы Лил Уэйн и Тупак Шакур, политик Доминик Стросс-Кан.
Остров Райкерс, который до открытия тюремного комплекса в 1932 году, был частным владением, военным полигоном, городской фермой и свалкой, планируется реконструировать в объект общественной инфраструктуры. Город должен представить соответствующий генеральный план к июлю 2027 года.