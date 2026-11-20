Остров Райкерс, который до открытия тюремного комплекса в 1932 году, был частным владением, военным полигоном, городской фермой и свалкой, планируется реконструировать в объект общественной инфраструктуры. Город должен представить соответствующий генеральный план к июлю 2027 года.