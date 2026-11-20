Депутатская оборона
Двое бывших депутата Курской облдумы задержаны по делу о хищениях
По делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной задержаны два бывших депутата Курской областной думы. Следствие проверяет их причастность к хищению и обналичиванию бюджетных средств во время установки бетонных тетраэдров и возведения взводных опорных пунктов и противотанковых рвов. Бывшим парламентариям, чьи компании активно участвовали в исполнении госконтрактов местной корпорации развития, грозит заключение под стражу, а один из них может лишиться партбилета.
19 ноября губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о задержании двух бывших депутатов областной думы Сергея Бирюкова и Антона Глушкова в рамках расследования дела о хищениях и обналичивании бюджетных денег при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Деталей уголовных дел чиновник не привел, отметив, что следствие проверяет их на причастность к преступлениям.
Сергей Бирюков и Антон Глушков соответственно представляли партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия» в предыдущем созыве областной думы, избранном в 2021 году.
Они входили в комитет по промышленности, строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству и параллельно участвовали в исполнении государственных контрактов, которые в том числе финансировались через Корпорацию развития Курской области. Например, ранее принадлежавшее господину Бирюкову ООО «Стройкомфорт ИБ» занималось восстановлением жилых домов в Мариуполе, а также ремонтировало школы в Курской области.
С середины 2022 года фирма господина Глушкова принимала участие в строительстве оборонительных сооружений на границе. Под его руководством в Рыльском районе Курской области был вырыт противотанковый ров длиной 15 км, установлены бетонные тетраэдры и четыре взводных опорных пункта.
После того как полиция вскрыла факты хищения бюджетных денег при строительстве оборонительных сооружений в другом приграничном районе, Сергей Бирюков вышел из состава учредителей своей строительной компании и сложил полномочия руководителя фракции «Единой России», а Антон Глушков ушел в «БАРС-Курск», где стал начальником инженерно-саперной службы, взяв позывной «Мирон». Параллельно суд в Курске осудил более десяти человек по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений.
Наиболее суровые наказания получили бывший глава корпорации развития Владимир Лукин и руководитель ООО «КТК Сервис» Андрей Воловиков, которых признали виновными в растрате 153 млн руб. при организации оборонительных линий в Глушковском районе. Владимир Лукин был приговорен к 14 годам колонии, а Андрей Воловиков — к 12 годам и 6 месяцам. https://www.kommersant.ru/doc/9109194 Вместе с ними 11 лет получила депутат совета ДНР и бывший курский политик Татьяна Бондаренко. Остальные участники строительства отделались более мягкими наказаниями, от семи до девяти лет лишения свободы.
Официально суть уголовного дела Сергея Бирюкова и Антона Глушкова не раскрывается. Собеседник в правоохранительных органах Курской области пояснил “Ъ”, что расследованием занимается центральный аппарат МВД и ходатайства следствия о заключении фигурантов под стражу рассматривает столичный суд.
По данным ТАСС, одно из них уже было удовлетворено Мещанским районным судом. В его картотеке нет сведений об обоих фигурантах, а в пресс-службе суда не ответили на звонки “Ъ”. Агентство утверждает, что ущерб по делу экс-парламентариев о мошенничестве составляет не менее 50 млн руб.
Сообщая о задержании бывших депутатов, губернатор Курской области Александр Хинштейн отметил, что на областной партийной конференции «Единой России» рассмотрят вопрос об исключении Сергея Бирюкова из состава регионального политсовета и о приостановке его членства. В курском отделении «Справедливой России» сказали “Ъ”, что Антон Глушков уже не имеет отношения к партии.