По делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной задержаны два бывших депутата Курской областной думы. Следствие проверяет их причастность к хищению и обналичиванию бюджетных средств во время установки бетонных тетраэдров и возведения взводных опорных пунктов и противотанковых рвов. Бывшим парламентариям, чьи компании активно участвовали в исполнении госконтрактов местной корпорации развития, грозит заключение под стражу, а один из них может лишиться партбилета.