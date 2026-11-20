Британские спецслужбы защитили холодильники от кибератак
В Великобритании прошла секретная операция по обеспечению защиты от потенциального взлома десятков тысяч холодильников и морозильных камер в крупных торговых сетях, на складах, АЗС, стадионах и ресторанах. Как сообщает BBC, в операции приняли участие специалисты Национального центра кибербезопасности Великобритании, Министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства и Агентства по пищевым стандартам.
Поводом стали несколько недавних масштабных кибератак на холодильное оборудование в США и Европе. Чтобы предупредить подобные инциденты в Великобритании, специалисты по кибербезопасности проверили британские холодильные и морозильные установки и выявили критическую уязвимость в контроллерах температуры в оборудовании производителя Resource Data Management. Чтобы ее устранить, производитель выпустил обновление безопасности. Для его установки десятки тысяч холодильников и морозильных камер отключали от открытого интернета. Операция проходила в течение трех недель, но о ней не сообщали из соображений безопасности.
Первые кибератаки на холодильные установки произошли в августе в США на нескольких военных базах. В октябре были взломаны системы управления температурой в установках примерно 700 супермаркетов во Франции. Французские спецслужбы обвинили в этих атаках Иран. В ночь на 2 ноября кибератаке подверглись десятки супермаркетов Германии, Швеции, Бельгии, Италии и ряда других европейских стран.