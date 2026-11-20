Поводом стали несколько недавних масштабных кибератак на холодильное оборудование в США и Европе. Чтобы предупредить подобные инциденты в Великобритании, специалисты по кибербезопасности проверили британские холодильные и морозильные установки и выявили критическую уязвимость в контроллерах температуры в оборудовании производителя Resource Data Management. Чтобы ее устранить, производитель выпустил обновление безопасности. Для его установки десятки тысяч холодильников и морозильных камер отключали от открытого интернета. Операция проходила в течение трех недель, но о ней не сообщали из соображений безопасности.