При этом в первой половине 2026 года подорожание было незначительным — на этом сказались запасы 2025 года, отмечают аналитики Wildberries. Однако уже к середине третьего квартала на рынок поступили консоли по более высоким ценам, которые устанавливают сами селлеры, добавили они. Впрочем, в компании считают, что рост цен на игровые приставки связан с удорожанием комплектующих по всему миру, а также с созданием намеренного дефицита, чтобы спровоцировать ажиотаж вокруг игры, уточняют аналитики.