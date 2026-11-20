Wildberries зафиксировал скачок цен на PlayStation 5 к дате релиза GTA VI
Стоимость игровых приставок PlayStation 5 на Wildberries выросла как минимум на 58% к выходу Grand Theft Auto (GTA VI). Об этом «Сетям и сигналам» сообщили в пресс-службе маркетплейса. По данным компании, с января по ноябрь средний чек на версию Digital вырос на 58%, на версию Pro — на 79%, на Slim — на 60%.
При этом в первой половине 2026 года подорожание было незначительным — на этом сказались запасы 2025 года, отмечают аналитики Wildberries. Однако уже к середине третьего квартала на рынок поступили консоли по более высоким ценам, которые устанавливают сами селлеры, добавили они. Впрочем, в компании считают, что рост цен на игровые приставки связан с удорожанием комплектующих по всему миру, а также с созданием намеренного дефицита, чтобы спровоцировать ажиотаж вокруг игры, уточняют аналитики.
Параллельно со стоимостью вырос и спрос на аренду PlayStation 5. По данным компании, просмотры таких объявлений на платформе Avito в период предзаказа игры поднялись на 40%, а по итогам октября — на 73% год к году. Средняя стоимость аренды составила 900 руб. в день.
Релиз новой части GTA VI состоялся 19 ноября — это одна из самых ожидаемых игр последних лет. Действие шестой части разворачивается в вымышленном штате, прототипом которого стала Флорида. В день старта предзагрузки геймеры почти на 60% увеличили трафик в сети в России.