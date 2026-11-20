С контролеров спросят строже
В правительстве определили приоритеты надзорной деятельности в 2027 году
Недавно назначенная вице-премьер и глава аппарата правительства Ирина Окладникова 20 ноября на Всероссийском форуме контрольных органов обозначила приоритеты «проверочной» сферы на 2027 год. Впервые для ведомств будут введены двухуровневые ключевые показатели эффективности — помимо базовых для всей контрольной сферы будут и уникальные для каждого вида надзора. Цель — оценка реального результата работы инспекторов. Также на следующий год поставлена задача развития нового механизма «соглашения вместо штрафов» — в 2026 году заключено девять таких договоров.
Выступление на пленарной сессии проходящего в Хабаровске форума контрольных органов стало первым публичным мероприятием Ирины Окладниковой в новой должности. При недавнем обновлении состава правительства от своего предшественника Дмитрия Григоренко она получила в кураторство в том числе и сферу контроля-надзора.
Вице-премьер отметила, что внедрение риск-ориентированного подхода позволило выстроить прозрачную систему контроля, перейти от тотальных проверок к точечным и снизить их общее число. С 2019 года, когда стартовала реформа контрольно-надзорной деятельности, число проверок сократилось более чем в пять раз — с 1,5 млн в год до 273 тыс. по итогам 2025 года. В 2026-м динамика сохраняется — за девять месяцев проведено 210 тыс. проверок. Сейчас фокус смещен на профилактику нарушений, добавила Ирина Окладникова.
Вице-премьер назвала главные направления работы в 2027 году в этой сфере.
Для контрольных ведомств предполагается установить двухуровневую модель ключевых показателей эффективности (КПЭ). Это базовые (зададут единый стандарт качества для всех контрольных органов) и уникальные показатели (отразят особенности работы контрольных ведомств). Последние разделены на два блока — обязательные (не подлежат пересмотру) и показатели, которое ведомство может выбрать из перечня либо предложить свои. При этом любой индивидуально предложенный показатель ведомство должно согласовать. Ранее устанавливались лишь базовые КПЭ для всей сферы контроля, далее система будет многоуровневой. «Показатели нужны, чтобы оценивать не активность контролеров, а реальный эффект их работы — снижение рисков и вреда для людей»,— сказала Ирина Окладникова.
Также власти намерены развивать новый механизм «соглашения вместо штрафов» (в 2026 году заключено девять таких соглашений с крупными предприятиями). Его суть — в возможности заключения соглашений об освобождении компаний от штрафов, когда выявленные нарушения требуют капитальных затрат на исправление ситуации, а выписанные штрафы при этом лишают их средств для этого. По данным Минэкономики, из девяти соглашений — одно заключил Россельхознадзор, восемь —Ростехнадзор. В частности, воспользовались такой возможностью Калужская энергосетевая компания, «Газпром переработка», «ФСК—Россети». Соглашения включают ремонт котельных, диагностирование оборудования, реконструкцию линий электропередачи и другие работы. Главное условие — исправить недочеты на сэкономленные на штрафах средства в установленный срок.
«У каждого вида надзора своя специфика, свои риски и точки роста. Поэтому мы сохраняем базовый набор общих показателей, например работу с системой досудебного обжалования, но поверх него вводятся индивидуальные цели — они позволят оценивать эффективность контроля в каждой конкретной сфере»,— сказал “Ъ” замглавы Минэкономики Алексей Херсонцев.
В частности, можно будет проанализировать, как выполняются задачи по обеспечению безопасности, соблюдению обязательных требований без создания избыточной нагрузки на добросовестный бизнес.
Если ведомство в чем-то опережает другие (например, Росреестр — в части применения беспилотных технологий), то ему будут поставлены более амбициозные индивидуальные задачи — чтобы лидеры задавали темп всей системе, отметил замминистра. По его словам, Минэкономики и правительство предложат контролерам «меню» показателей эффективности на основе рейтинга, из которого они смогут выбрать подходящие или предложить собственные.
Хотя Ирина Окладникова на пленарном заседании форума не упоминала платформенную экономику, тема контроля этой сферы также будет в центре внимания властей — об этом говорил накануне Алексей Херсонцев. По этой части у Минэкономики уже есть наработки с ФАС и Роспотребнадзором — двумя главными «смотрителями» за деятельностью цифровых площадок.