Для контрольных ведомств предполагается установить двухуровневую модель ключевых показателей эффективности (КПЭ). Это базовые (зададут единый стандарт качества для всех контрольных органов) и уникальные показатели (отразят особенности работы контрольных ведомств). Последние разделены на два блока — обязательные (не подлежат пересмотру) и показатели, которое ведомство может выбрать из перечня либо предложить свои. При этом любой индивидуально предложенный показатель ведомство должно согласовать. Ранее устанавливались лишь базовые КПЭ для всей сферы контроля, далее система будет многоуровневой. «Показатели нужны, чтобы оценивать не активность контролеров, а реальный эффект их работы — снижение рисков и вреда для людей»,— сказала Ирина Окладникова.