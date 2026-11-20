Уже сейчас цена на скаковых верблюдов может доходить до $5 млн в той же валюте, а Поль говорил, что хочет владеть самым дорогим верблюдом на планете. Так что увлечение верблюжьими скачками может обойтись французу в кругленькую сумму. Впрочем, доход при благоприятном раскладе тоже может быть серьезным.