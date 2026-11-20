«Хочет владеть самым дорогим верблюдом»
Владимир Осипов — о необычных увлечениях футболистов
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Среди самых неожиданных увлечений известных футболистов особняком стоит бывший игрок «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса» и «Монако» Поль Погба. В 2025 году француз увлекся верблюжьими скачками. Причем он не просто болельщик — футболист решил вложить в это мероприятие серьезные деньги, став совладельцем первой профессиональной команды в этом направлении — Al-Haboob Camel Racing Team из Саудовской Аравии.
Сумма, которую Погба потратил на свое новое увлечение, держится в секрете. Но можно предположить, что она измеряется миллионами долларов. По крайней мере, у команды Al-Haboob амбициозные планы по созданию профессиональной лиги верблюжьих скачек с призовым фондом $80 млн.
Уже сейчас цена на скаковых верблюдов может доходить до $5 млн в той же валюте, а Поль говорил, что хочет владеть самым дорогим верблюдом на планете. Так что увлечение верблюжьими скачками может обойтись французу в кругленькую сумму. Впрочем, доход при благоприятном раскладе тоже может быть серьезным.
Поспорить с французским нападающим в странности увлечений может, пожалуй, только британец, бывший игрок «Лестер Сити» Мэттью «Мэтт» Оукли, который разводил у себя дома пираний. Российские звезды футбола предпочитают менее экзотические хобби. Александр Головин и Федор Смолов увлечены компьютерными играми. Артем Дзюба обожает мистические хоррор-квесты, а Игорь Акинфеев — баню и природу.