Бомба для военкора

В воскресенье вечером в Санкт-Петербурге во время своего творческого вечера в кафе в результате взрыва погиб известный блогер и военкор 40-летний Владлен Татарский. Еще 24 человека получили ранения. Последнее время Владлен Татарский регулярно находился в зоне СВО, снимал там видеоролики и написал о боевых действиях несколько книг. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, из центрального аппарата МВД в Северную столицу отправились лучшие сотрудники уголовного розыска, а координацию действий силовиков взял на себя петербургский губернатор Александр Беглов. Пока в качестве основных рассматриваются две версии: бомба могла быть заложена как возле столика, где находился военкор, так и в гипсовую статуэтку, которую незадолго до взрыва вручила Владлену Татарскому одна из участниц мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военкор Владлен Татарский погиб при взрыве во время своего творческого вечера

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Военкор Владлен Татарский погиб при взрыве во время своего творческого вечера

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Встреча с военкором Владленом Татарским (настоящее имя Максим Фомин), которую организовало движение «Кибер Z фронт», началась в Street Food Bar №1 на Университетской набережной на Васильевском острове в пять часов вечера. В этом кафе «Кибер Z фронт» регулярно проводит вечера, посвященные тематике СВО и геополитике. В июле 2022 года бизнесмен Евгений Пригожин говорил, что Street Food Bar №1 принадлежит его компании «Конкорд». Раньше на месте кафе был ресторан Евгения Пригожина «Русский китч».

Примерно час спустя после начала мероприятия присутствовавшая на нем девушка вручила Владлену Татарскому раскрашенную под бронзу статуэтку.

Сам военкор и один из организаторов вечера, как следует из снятых присутствующими и выложенных в сеть видеороликов, повертели статуэтку в руках и осмотрели ее, после чего кто-то из них пошутил: «Золотой Владлен».

Как рассказал “Ъ” один из очевидцев ЧП Николай Мамонов, девушку называли Анастасией и она была знакома с господином Татарским.

Когда этот номер “Ъ” уже сдавался в печать, «Интерфакс» сообщил, что в качестве подозреваемой в убийстве задержана жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова. По версии следствия, это она принесла в кафе коробку с со статуэткой. Госпожа Трепова 1997 года рождения была доставлена к следователю.

Взрыв прогремел в 18:13, минут через пять-десять после вручения статуэтки. На место немедленно выехали все экстренные службы, движение по этой линии на Васильевском острове было частично перекрыто. Срабатывание бомбы не привело к серьезному возгоранию, с небольшими очагами пожарные справились сразу же. В результате Владлен Татарский погиб.

Еще 24 человека, по данным Минздрава, получили ранения, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии в больнице. Представители движения «Кибер Z фронт» написали в своем Telegram-канале, что пытались обеспечить безопасность в помещении, но принятых мер оказалось недостаточно.

Эксперты-криминалисты работали на месте взрыва до позднего вечера. Как сообщили в МВД РФ, для расследования убийства в Петербург из Москвы были направлены опытнейшие сыщики Главного управления уголовного розыска. Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело об убийстве, совершенном общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Координацию действий силовиков взял на себя губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По предварительным данным, взрывное устройство мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте, снабженное дополнительными поражающими элементами, по всей вероятности, было заложено в статуэтку, которую вручили Владлену Татарскому.

Скорее всего, взрывное устройство было приведено в действие с помощью сигнала с пульта. Личность девушки, которая принесла статуэтку, попала на камеры.

Уроженец Горловки Владлен Татарский прожил богатую событиями жизнь. По данным из открытых источников, в 2011 году за участие в ограблении донецкого банка он получил внушительный срок, но смог убежать из колонии в 2014-м, когда рядом с ней шли бои. После этого он воевал в ополчении, служил в народной милиции ЛНР. Последнее время вел популярный Telegram-канал «Вечерний Владлен», а также готовил видеоролики из зоны СВО, которые выкладывал в собственной группе «Терриконы Донбасса». Автор книг «Бег», «Война» и «Медитация». Псевдоним Владлен Татарский он позаимствовал у героя романа Виктора Пелевина «Generation “П”».

На гибель Владлена Татарского уже откликнулись некоторые политические и общественные деятели. Некоторые из них в своих комментариях связали гибель военкора с властями Украины. Например, по словам вице-спикера Госдумы Сергея Неверова, смерть Владлена Татарского подтверждает, что «разговаривать сегодня в Киеве не с кем», а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил об «украинском следе» в деле.

Напомним, в августе прошлого года при схожих обстоятельствах была убита журналистка Дарья Дугина. 20 августа 2022 года ее автомобиль взорвали на Можайском шоссе в Московской области. В ФСБ России тогда сообщили, что к преступлению причастны гражданка Украины Наталья Вовк и ее дочь София Шабан, которые после убийства выехали в Эстонию.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург; Александр Александров