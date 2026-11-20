Самвел Мкртчян стал новым послом Армении в России
Самвел Мкртчян стал чрезвычайным и полномочным послом Армении в России. Указ о его назначении размещен на сайте президента республики. Кандидатуру дипломата предложил премьер-министр. На этом посту господин Мкртчян сменил Гургена Арсеняна, возглавлявшего армянскую дипмиссию в РФ с 2024 года.
Назначению предшествовала публикация армянской газеты Hraparak: в конце октября она со ссылкой на источник утверждала, что российская сторона отказалась согласовать господина Мкртчяна. Газета предполагала, что причиной могла быть его многолетняя дипломатическая работа в европейских странах. Однако МИД России позднее опроверг эти сведения.
Ранее Самвел Мкртчян руководил посольствами Армении в Польше и Ливане, а также представлял республику при НАТО.