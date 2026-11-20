Назначению предшествовала публикация армянской газеты Hraparak: в конце октября она со ссылкой на источник утверждала, что российская сторона отказалась согласовать господина Мкртчяна. Газета предполагала, что причиной могла быть его многолетняя дипломатическая работа в европейских странах. Однако МИД России позднее опроверг эти сведения.