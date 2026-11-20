Медицинские анализы достались инвесторам
«Медскан» продал 49% сети лабораторий KDL
«Медскан» нашел нового инвестора для развития сети медицинских лабораторий KDL. Неконтрольную долю в этом бизнесе, или 49%, получил закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Проект Инвест Плюс». Конечным владельцем этого ЗПИФ значится зарегистрированный в Санкт-Петербурге Фонд сохранения и возрождения историко-культурного наследия «Невский».
Группа «Медскан» закрыла сделку по продаже 49% лабораторного бизнеса KDL (ООО «Медскан Лаб»). Покупателем стал ЗПИФ «Проект Инвест Плюс», следует из сообщения на портале раскрытия информации. 51% актива группа сохранила за собой.
Сумму сделки стороны не раскрывают.
Из раскрытия следует, что максимальный размер обязательств по взаимосвязанным сделкам не превысит 7,5 млрд руб.
Эта сумма составляет 22,68% консолидированных активов группы на 30 июня 2026 года.
«Медскан» работает в 105 городах и 31 регионе России. По итогам первой половины 2025 года выручка группы выросла на 20%, до 15,8 млрд руб., EBITDA — на 17%, до 2,2 млрд руб. Чистый убыток увеличился до 1,3 млрд руб. против 0,5 млрд руб. годом ранее. Группой компаний, по последним данным, поровну владеют ее основатель Евгений Туголуков и структура «Росатома» «Русатом Хэлскеа».
ЗПИФ «Проект Инвест Плюс» сформирован в 2024 году. Им управляет ООО «УК "Капитал Инвест Менеджмент"», которой, в свою очередь, владеет Фонд сохранения и возрождения историко-культурного наследия «Невский», зарегистрированный в Санкт-Петербурге.
«Медскан» рассчитывает, что партнерство позволит укрепить позиции KDL и ускорить развитие лабораторной сети.
За четыре года в составе группы выручка KDL выросла на 90%, а число медицинских офисов — на 54%, сообщил гендиректор «Медскана» Тимур Мубаракшин. Сейчас у группы 575 лабораторий под этим брендом. Полученные от сделки средства группа планирует направить на инвестиции в платформу и снижение долговой нагрузки.
«Медскан» приобрел KDL у фонда прямых инвестиций UFG Private Equity в декабре 2022 года. Сумму сделки стороны не раскрывали, но она оценивалась в 15–20 млрд руб. В 2023 году в капитал компании вошло ООО «Сбербанк Инвестиции». В октябре 2025 года «Сбербанк Инвестиции» вышли из актива. Первоначально структура владела 49% компании, затем ее доля сократилась до 39%. Пакет был продан за 4,8 млрд руб., а всю компанию тогда оценивали примерно в 31 млрд руб.
По данным СПАРК, выручка ООО «Медскан Лаб» в 2025 году выросла более чем вдвое, до 310 млн руб., а чистая прибыль составила 166 млн руб. после убытков в предыдущие годы.