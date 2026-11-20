«Медскан» приобрел KDL у фонда прямых инвестиций UFG Private Equity в декабре 2022 года. Сумму сделки стороны не раскрывали, но она оценивалась в 15–20 млрд руб. В 2023 году в капитал компании вошло ООО «Сбербанк Инвестиции». В октябре 2025 года «Сбербанк Инвестиции» вышли из актива. Первоначально структура владела 49% компании, затем ее доля сократилась до 39%. Пакет был продан за 4,8 млрд руб., а всю компанию тогда оценивали примерно в 31 млрд руб.