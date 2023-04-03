Чем известна Дарья Трепова

3 апреля Следственный комитет России сообщил, что по подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге следователями совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова. Ее подозревают в убийстве военкора Владлена Татарского. Кто она такая — в справке «Ъ».

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Фото: @jj.ooee Дарья Трепова

Фото: @jj.ooee

Трепова Дарья Евгеньевна родилась 16 февраля 1997 года в Санкт-Петербурге. По данным СМИ, обучалась на медицинском факультете Санкт-Петербургского государственного университета. Во время обучения через соцсети критиковала сокурсников за то, что после лекций они включали «песни путинских певцов, (в том числе.— “Ъ”) Лисовского».

По информации газеты «Московский комсомолец», отец Дарьи Треповой скончался, когда она оканчивала старшие классы. Мать вступила в новые отношения и сейчас находится в декретном отпуске. СМИ сообщают, что, несмотря на семейные проблемы, Дарья Трепова сдала ЕГЭ на высокие оценки и получила 100 из 100 возможных баллов за русский язык.

Во время обучения в вузе подрабатывала в стоматологии. Затем выполняла заказы как дизайнер-фрилансер и стала администратором в магазине винтажных вещей. По свидетельствам знакомых, посещала встречи оппозиции, называла себя феминисткой и веганкой. После начала спецоперации переехала в Москву, где снимала квартиру вблизи станции метро «Медведково».

Замужем за Дмитрием Рыловым, который, по данным СМИ, является членом Либертарианской партии. Некоторые каналы в Telegram называют брак фиктивным. После начала спецоперации супруги посещали протестные и антивоенные акции. 24 февраля 2022 года в 20:05 вместе с мужем была задержана на акции напротив дома №35 на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Суд наложил на нее административный арест на десять суток за нарушение санитарных норм и создание помех для движения пешеходов и транспортных средств.

После начала частичной мобилизации Дмитрий Рылов покинул Россию. Предположительно он находится в Грузии. По информации ряда СМИ, Дарья Трепова также проживала в Грузии в течение полугода, но вынужденно вернулась в Россию из-за финансовых затруднений.

В октябре 2022 года Дарья Трепова написала в Twitter, что «думает о самоубийстве от 20 до 150 раз в день» «без нотки жалости к себе». В ноябре того же года страничка Дарьи Треповой в соцсети была удалена.

С 9 марта Дарья Трепова зарегистрирована как ИП. Основным ОКВЭД выбрана «торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет». По свидетельствам друзей, материальное положение Дарьи Треповой заметно выросло, она продавала вещи и аксессуары.