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Игорь Кабец победил с сухим счетом

В Первоуральске единогласно избрали главу города

Городская дума Первоуральска в четверг единогласно переизбрала действующего мэра Игоря Кабца на новый срок. Переизбрание градоначальника было под вопросом из-за обострившихся проблем с водоснабжением города. Кроме того, градообразующий Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ) поддержал другого кандидата — Андрея Палатова. По мнению эксперта, переизбрание Игоря Кабца говорит о потере контроля ПНТЗ над думой Первоуральска и ее лояльности губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

Мэр Первоуральска Игорь Кабец

Мэр Первоуральска Игорь Кабец

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Мэр Первоуральска Игорь Кабец

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В четверг, 26 октября, депутаты Первоуральской городской думы переизбрали Игоря Кабца главой Первоуральска. Кандидатуру действующего градоначальника поддержали все 24 депутата, присутствующие на заседании.

На участие в конкурсе на пост мэра было подано восемь заявок. Среди претендентов был бывший депутат Нижнего Тагила Андрей Палатов, представляющий интересы ПНТЗ (входит в ТМК). Однако на втором этапе конкурсная комиссия отказала ему в регистрации. В результате депутатам предложили выбирать из двух кандидатов: мэра Игоря Кабца и местного общественного деятеля Дениса Степанченко. Последний не получил ни одного голоса. Господин Степанченко не стал комментировать «Ъ-Урал» переизбрание Игоря Кабца.

Андрей Палатов заявил «Ъ-Урал», что поддерживает выбор депутатов. «Мнение депутатов не было предвзятым. Игорь Кабец как кандидат выглядел лучше Дениса Степанченко, и депутаты проголосовали по справедливости»,— сказал он.

Игорь Кабец возглавил Первоуральск в 2018 году, сменив на посту Валерия Хорева, который сложил полномочия «по собственному желанию». Широкую известность господин Кабец получил в прошлом году, когда в соцсетях разместил карикатуру, на которой губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отрубает голову телеведущему Владимиру Соловьеву. Это произошло в разгар конфликта между журналистом и уральской элитой — все началось с того, что господин Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты», а местную оппозицию — «центром борьбы с Россией». Телеведущий тогда допустил, что мэр «солидаризируется с подонками, которых прислал президент Украины Владимир Зеленский».

Переизбранию Игоря Кабца угрожали проблемы с качественным водоснабжением жителей Первоуральска. Горожане жаловались на грязную воду, текущую из кранов. На это в ходе визита 15 августа в город обратил внимание губернатор Евгений Куйвашев. Глава региона поручил Игорю Кабцу обеспечить личный контроль за ситуацией с водоснабжением жителей Первоуральска и «лично проверить, пройти по квартирам, чтобы на месте узнать, нужна ли дополнительная помощь». Игорь Кабец объяснил проблемы с качеством водоснабжения аномально жаркой погодой и рассказал, что городские власти приняли меры для стабилизации ситуации: организовали подвоз воды.

В сентябре свердловское отделение Российского экологического общества сообщило о превышении допустимого уровня загрязненности воды в Первоуральске в два раза, а мутности — в семь раз. По данным отделения, оказались завышены показатели предельно допустимых концентраций в воде марганца и железа. В октябре СКР возбудил уголовное дело по ч.1.1 ст.293 УК РФ («Халатность в особо крупном размере») по факту грязной водопроводной воды. В ходе прокурорской проверки сотрудники надзорного ведомства выяснили, что должностные лица администрации города и «Водоканала» не обеспечили надлежащее водоснабжение.

За неделю до голосования, 18 октября, в городе прорвало трубу на водоводе, без холодной воды остались 54 тыс. человек. Восстановить водоснабжение городские и региональные власти смогли 19 октября к 11:30. Близкий к администрации Евгения Куйвашева Telegram-канал «Не для протокола» сообщил, что губернатор выдал большой кредит доверия господину Кабцу, когда согласовал его переизбрание, и авария на водоводе является «последним шансом главы доказать, что он способен работать и может преодолевать кризисы».

Единогласное избрание Игоря Кабца говорит о лояльности думы губернатору, считает политтехнолог Александр Ханин. «Мнение губернатора стало главным фактором при избрании мэра после отмены прямых выборов. Глава региона обычно вставал на сторону собственника градообразующего завода, однако в Первоуральске этого не произошло, мнение губернатора было важнее»,— считает господин Ханин.

По словам политтехнолога, отказ в регистрации кандидатуры Андрея Палатова на пост мэра и поддержка думой Игоря Кабца говорит о сокращении влияния ПНТЗ на политическую жизнь города. «Раньше на балансе у ПНТЗ были дворец культуры, спорта, летние лагеря. Современные предприятия стараются ограничиться бизнесом и не тянуть социальную нагрузку. Взять своего мэра — это значит помогать ему и брать ответственность, чего ПНТЗ не хочется»,— считает он.

Василий Алексеев

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