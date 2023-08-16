Мэрам подбирают новый срок

Осенью в двух крупнейших городах Свердловской области — Нижнем Тагиле и Первоуральске — пройдут выборы мэров. Действующий глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев уже подал документы для участия в конкурсе на новый срок. В Первоуральске возникла интрига: Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ) и другие предприятия города поддержали кандидата в мэры Андрея Палатова, а действующий градоначальник Игорь Кабец получил пока негласную поддержку губернатора.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев не хочет «бросать начатое»

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев не хочет «бросать начатое»

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Во вторник, 15 августа, действующий мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев подал документы на участие в конкурсе на пост главы города. «У меня ответственность перед жителями города за реализацию стартовавших в Нижнем Тагиле важнейших инфраструктурных и социальных проектов. Все начатое я привык завершать, а не бросать на полпути»,— заявил он. По словам мэра, его семья поддержала такое решение.

Претенденты на пост мэра должны предоставить документы в аппарат Нижнетагильской городской думы с 14 по 25 августа. Первый этап отбора кандидатов на пост мэра назначен на 27 сентября. Главу Нижнего Тагила будет отбирать городская дума из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Выборы назначены на 12 октября.

Владислав Пинаев возглавляет Нижний Тагил с 2018 года, а также руководит городской ячейкой «Единой России». В 2022 году представители «Единой России» заняли все 25 мест в городской думе. О других претендентах на пост мэра не сообщалось.

В Первоуральске аппарат городской думы принимает документы претендентов на пост главы города с 7 августа. В ближайший четверг, 17 августа, прием документов будет завершен. Руководитель аппарата Елена Юрьевна отказалась в разговоре с «Ъ-Урал» раскрывать число подавших документы. По ее словам, конкурсная комиссия в полном составе заработает 25 сентября.

По сведениям «Ъ-Урал», документы для участия в выборах главы города уже подал бывший депутат Нижнего Тагила Андрей Палатов, имеющий поддержку ПНТЗ — крупнейшего завода в Первоуральске. По данным Ura.ru, его выдвижение поддержали и другие предприятия города: Первоуральский динасовый завод «Динур», завод нефтепромыслового оборудования «Уником» и «Русский хром 1915».

Первоуральск с 2018 года возглавляет выходец из ПНТЗ Игорь Кабец. Широкую известность он получил в прошлом году, когда в соцсетях разместил карикатуру, на которой губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отрубает голову телеведущему Владимиру Соловьеву. Это произошло в разгар конфликта между журналистом и уральской элитой — все началось с того, что господин Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты», а местную оппозицию — «центром борьбы с Россией». Телеведущий тогда допустил, что мэр «солидаризируется с подонками, которых прислал президент Украины Владимир Зеленский».

В последнее время в Первоуральске наблюдается проблема с водоснабжением, которая привлекла внимание даже председателя СКР Александра Бастрыкина. «С июля у воды появился резкий неприятный запах, что не позволяет использовать ее в бытовых целях»,— сообщила пресс-служба СКР.

На эту проблему в ходе визита 15 августа в Первоуральск обратил внимание и губернатор Евгений Куйвашев, поручив господину Кабцу обеспечить личный контроль за ситуацией с водоснабжением жителей муниципалитета. «Хочу попросить вас внимательно отнестись к обращениям жителей. Лично проверить, пройти по квартирам, чтобы на месте узнать, нужна ли дополнительная помощь. И, безусловно, нужно установить точные сроки, когда подавалась некачественная вода, и за эти дни сделать перерасчет»,— сказал господин Куйвашев.

Игорь Кабец объяснил проблемы с качеством водоснабжения аномально жаркой погодой и рассказал, что городские власти приняли меры по стабилизации ситуации. В частности, проведена расчистка притоков Верхне-Шайтанского водохранилища, выполнена переброска воды с Пильненского и Северо-Шайтанского прудов и увеличена подача воды с Сергинского месторождения подземных вод. «Вопрос отрегулирован, если где-то локально появляются жалобы, мы выезжаем и устраняем причины. Мы организовали подвоз воды, снизили цену на питьевую воду в водоматах. Сейчас количество заявлений с жалобами на качество воды уменьшилось в разы»,— подчеркнул Игорь Кабец.

Агентство Ura.ru сообщило, что на закрытой встрече с местными депутатами глава региона поддержал выдвижение действующего мэра на новый срок. Сам господин Кабец был недоступен для комментариев. В гордуме «Ъ-Урал» сообщили, что мэр действительно планирует выдвинуться.

Политтехнолог Александр Ханин уверен, что вопросов с переизбранием мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева не возникнет: «В Нижнем Тагиле оппозиция крайне слабая. В прошлом году она практически слила выборы». В Первоуральске, по его мнению, может развернуться настоящая конкурентная борьба. «У Игоря Кабца в думе достаточно депутатов, например, сотрудников различных муниципальных унитарных предприятий»,— пояснил он. По словам господина Ханина, в думе Первоуральска девять депутатов выдвинуты от ПНТЗ, два от «Динура» и один от «Русского хрома» (всего 12 человек). «В думе 25 депутатов, то есть это меньше половины»,— сказал он.

Василий Алексеев