На пост главы Первоуральска претендует восемь человек

Конкурсная комиссия думы Первоуральска проверила достоверность сведений о кандидатах и допустила восемь человек до второго этапа конкурса на должность главы города. Об этом сообщили в пресс-службе думы Первоуральска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Администрация Первоуральска

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Администрация Первоуральска

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На первом этапе конкурса комиссия Первоуральской городской думы проверила достоверность сведений о кандидатах, наличие у них высшего образования и профессиональных навыков в управленческой сфере. До второго этапа конкурса были допущены действующий мэр Игорь Кабец, кандидат от Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) Андрей Палатов, Владимир Вохмяков, Анатолий Гаврилов, Наталья Крылова, Александр Недоростов, Александр Пташников и Денис Степанченко.

Второй этап конкурса на пост главы Первоуральска пройдет 9 октября. Конкурсная комиссия оценит предложения кандидатов по решению проблемных для города вопросов и проведет индивидуальное собеседование с претендентами.

Напомним, ранее ПНТЗ и другие предприятия города поддержали кандидата в мэры Андрея Палатова, а действующий градоначальник Игорь Кабец получил негласную поддержку губернатора.

Василий Алексеев

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