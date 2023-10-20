Первоуральск прорвало

В среду в Первоуральске на Нижне-Сергинском водоводе прорвало трубу, без холодной воды остались 54 тыс. человек. Восстановить водоснабжение городские и региональные власти смогли к 11.30 в четверг. Авария на водоводе произошла за неделю до выборов главы Первоуральска, что может помешать действующему мэру Игорю Кабцу переизбраться на новый срок. По мнению эксперта, господин Кабец оперативно устранил аварию и сохранил шансы на переизбрание.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продолжение карьеры мэра Первоуральска Игоря Кабца зависит от решения водного вопроса

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Продолжение карьеры мэра Первоуральска Игоря Кабца зависит от решения водного вопроса

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В среду, 18 октября, около 16.50 в районе деревни Черемша произошел порыв на Нижне-Сергинском водоводе, сообщила прокуратура Свердловской области. По данным ведомства, без доступа к холодной воде остались 54 тыс. человек.

Глава Первоуральска Игорь Кабец рассказал, что причину аварии удалось определить к 02.00 ночи. По его словам, над устранением порыва работали четыре ремонтные бригады Водоканала. Подачу воды в нормальном режиме в Первоуральске восстановили к 11.30, однако Игорь Кабец предупредил горожан, что даже после устранения аварии «возможно временное изменение цвета ресурса из-за отключения водоснабжения».

В день аварии губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил министру энергетики и ЖКХ региона Николаю Смирнову помочь администрации Первоуральска с устранением аварии на водоводе. Глава Первоуральска получил указание организовать подвоз воды горожанам из Ревды. Прокуратура Свердловской области сообщила, что даст правовую оценку действиям администрации Первоуральска и должностных лиц Водоканала по организации бесперебойного предоставления коммунальных ресурсов жителям, в том числе по подвозу воды.

Ранее, 25 сентября, свердловское отделение Российского экологического общества сообщило о превышении уровня загрязненности воды в Первоуральске в два раза, а мутности — в семь раз. Кроме того, оказались завышены показатели предельно допустимых концентраций марганца и железа. В октябре СКР возбудил уголовное дело из-за грязной воды в городе. Должностных лиц администрации Первоуральска и Водоканала заподозрили в халатности.

К проблемам города с водоснабжением прибавилась авария на Нижне-Сергинском водоводе, которая произошла за неделю до избрания главы Первоуральска. Депутаты Первоуральской городской думы выберут мэра на заседании 26 октября.

Близкий к администрации Евгения Куйвашева Telegram-канал «Не для протокола» сообщил, что губернатор выдал большой кредит доверия Игорю Кабцу, когда согласовал его переизбрание.

«Кабец уже обещал, что проблема с водой в Первоуральске будет постепенно решаться. Вместо этого ситуация резко ухудшилась. Это последний шанс главы доказать, что он способен работать и может преодолевать кризисы»,— говорится в сообщении.

По слова политтехнолога Александра Ханина, порыв на водоводе не повлияет на переизбрание Игоря Кабца на пост главы Первоуральска. «Авария от него не зависела. Игорь Кабец прибыл на место, был там всю ночь, сразу проинформировал жителей, и в целом с проблемой справился. Аварии бывают у всех, просто из-за ветхости прохудился водопровод. Не сломалась насосная станция и другие объекты, которые сделал Игорь Кабец»,— отметил он.

Василий Алексеев