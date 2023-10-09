Комиссия зарегистрировала двух претендентов на пост главы Первоуральска

Конкурсная комиссия Первоуральской городской думы зарегистрировала действующего градоначальника Игоря Кабца и общественника Дениса Степанченко кандидатами на должность главы Первоуральска. Об этом «Ъ-Урал» рассказала руководитель аппарата гордумы Елена Копытова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Администрация Первоуральска. Центральная площадь

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Администрация Первоуральска. Центральная площадь

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам госпожи Копытовой, заседание думы Первоуральска, на котором депутаты изберут мэра, предварительно назначено на 26 октября. Конкурсная комиссия рекомендовала созыву проголосовать за действующего главу Игоря Кабца.

Напомним, ранее на пост главы Первоуральска претендовали восемь человек. В понедельник, 9 октября, комиссия оценила предложения участников конкурса по решению проблемных для города вопросов и провела с каждым индивидуальное собеседование. Шесть претендентов получили отказ в регистрации. Среди них экс-депутат думы Нижнего Тагила Андрей Палатов, ранее получивший поддержку Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) и других предприятий города.

Василий Алексеев

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте