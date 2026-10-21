Создавшая игры Mass Effect и Dragon Age студия BioWare закрылась

Проекты BioWare оставались успешными вплоть до 2017 года: вышедшая тогда Mass Effect: Andromeda получила негативные отзывы журналистов и игроков. Критика оказалась настолько сильной, что поддержку игры прекратили в том же году, а разработка планировавшихся дополнений была отменена. Следующая игра, Anthem, вышла в 2019 году и стала первым за долгое время оригинальным проектом, не принадлежавшим к уже существующим франшизам студии. Однако и этот проект столкнулся со слабыми продажами и смешанными отзывами.