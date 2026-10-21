Создавшая игры Mass Effect и Dragon Age студия BioWare закрылась
Канадская компания по разработке игр BioWare объявила о закрытии. Она была основана в 1995 году и с 2007-го была дочерней компанией корпорации Electronic Arts (EA). BioWare — создатель игровых франшиз Dragon Age, Mass Effect и Baldur’s Gate. На момент закрытия компания занималась разработкой новой части Mass Effect.
«После более чем тридцати лет совместных приключений, BioWare закрывается, и ранняя разработка следующего проекта по вселенной Mass Effect завершается. Написать эти слова было непросто»,— указано в сообщении BioWare в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Как пишет со ссылкой на источник Bloomberg, Electronic Arts планирует сокращение штата — рабочие места потеряют около 400 человек (3% от общего числа сотрудников всей корпорации). По данным агентства, сегодня EA во внутренней рассылке сообщила сотрудникам о пересмотре бизнеса и отмене новой части Mass Effect. Игра была на ранней стадии разработки. Также корпорация отменила разработку новой игры из серии The Sims.
BioWare была основана в 1995 году Реем Музиком и Грегом Зещуком. До покупки EA компания успела выпустить несколько успешных игр: две части Baldur’s Gate, Star Wars: Knights of the Old Republic, Neverwinter Nights и первую часть Mass Effect. После 2007 года BioWare запустила серию игр Dragon Age и развивала ее параллельно с Mass Effect.
Большинство игр компании получили высокие оценки игроков и критиков. Первая часть Baldur’s Gate получила шесть наград «Игра года» и 12 — «Ролевая игра года» и оказала сильное влияние на развитие игр жанра RPG. Франшиза Dragon Age переросла в расширенную вселенную, в рамках которой выходили книги, комиксы, веб-сериал, полнометражный мультфильм и мультсериал. В рамках вселенной Mass Effect также вышло множество комиксов, семь книг и аниме. В 2021 году сообщалось о планах Amazon снять сериал по франшизе.
Проекты BioWare оставались успешными вплоть до 2017 года: вышедшая тогда Mass Effect: Andromeda получила негативные отзывы журналистов и игроков. Критика оказалась настолько сильной, что поддержку игры прекратили в том же году, а разработка планировавшихся дополнений была отменена. Следующая игра, Anthem, вышла в 2019 году и стала первым за долгое время оригинальным проектом, не принадлежавшим к уже существующим франшизам студии. Однако и этот проект столкнулся со слабыми продажами и смешанными отзывами.
Последней игрой, которую успела разработать компания, стала Dragon Age: The Veilguard, прямое продолжение предыдущей игры франшизы. Она вышла в 2024 году. Разработка началась еще в 2015-м, спустя год после выхода предыдущей части. Проект столкнулся с «производственным адом» — он несколько раз пересоздавался практически с нуля, отменялся, а команда разработчиков менялась. После выхода игра, согласно агрегатору Metacritic, получила «преимущественно положительные» отзывы обозревателей. Однако продажи игры не оправдали ожиданий EA. В Steam у игры «смешанные» отзывы.