Грязная вода натекла на дело

СКР возбудил уголовное дело из-за грязной воды в Первоуральске. Ранее прокурорская проверка выявила, что должностные лица администрации города и «Водоканала» не обеспечили надлежащее водоснабжение. Теперь их подозревают в халатности. В мэрии Первоуральска объяснили проблему аномальной жаркой погодой, из-за которой пересохли водоемы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокурорская проверка выявила, что в Первоуральске не обеспечено надлежащее водоснабжение

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Прокурорская проверка выявила, что в Первоуральске не обеспечено надлежащее водоснабжение

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

О возбуждении уголовного дела по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность в особо крупном размере) по факту грязной водопроводной воды в Первоуральске сообщила прокуратура Свердловской области. В ходе прокурорской проверки сотрудники надзорного ведомства выяснили, что должностные лица администрации города и «Водоканала» не обеспечили надлежащее водоснабжение. В частности, прокуратура выявила несоответствие воды по органолептическим показателям в водопроводной сети. «Модернизированная насосно-фильтровальная станция не обеспечивает нормативную очистку воды из Верхне-Шайтанского водохранилища. На объекте в полном объеме не выполнены необходимые мероприятия по обеспечению глубокой фильтрации воды из поверхностного водозабора»,— говорится в сообщении.

Прокуратура объявила предостережение главе Первоуральска Игорю Кабцу о недопустимости нарушений. В отношении «Водоканала» возбудили административное дело по нарушению санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде (ст. 6.5 КоАП РФ), по которой предприятию назначили штраф. Кроме того, прокуратура обязала провести перерасчет платы за оказание некачественных коммунальных услуг на сумму 5,2 млн руб. По материалам прокурорской проверки СКР возбудил уголовное дело.

Жители Первоуральска стали жаловаться на грязную воду из крана с середины лета. «С июля у воды появился резкий неприятный запах, что не позволяет использовать ее в бытовых целях»,— пояснили в пресс-службе СКР. В сентябре Российское экологическое общество (РЭО) отобрало пробы в четырех квартирах в многоквартирных домах Первоуральска и отправило их на исследование в две разные лаборатории.

Специалисты обнаружили высокий уровень загрязненности воды в Первоуральске: запах превысил норму в два раза, а мутность — в семь раз. Оказались завышены показатели предельно допустимых концентраций марганца и железа.

Мэр Игорь Кабец объяснил проблемы с качеством водоснабжения аномально жаркой погодой и рассказал, что городские власти приняли меры по стабилизации ситуации. «Вопрос отрегулирован, если где-то локально появляются жалобы, мы выезжаем и устраняем причины. Мы организовали подвоз воды, снизили цену на питьевую воду в водоматах. Сейчас количество заявлений с жалобами на качество воды уменьшилось в разы»,— подчеркнул Игорь Кабец. По его словам, разрабатывается план для восстановления способности водообеспечения Верхне-Шайтанского пруда — главного питьевого источника города.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов посоветовал первоуральцам брать пример с героев книги «Маугли». «Там во время несчастья — засухи — даже звери не нападали друг на друга. Сейчас такое же несчастье в Первоуральске: пересох водоем, из которого подается вода. Засушливое лето — это природное явление»,— пояснил господин Смирнов жителям во «ВКонтакте». Министр отметил, что стоимость воды в Первоуральске составляет около 3 коп. за 1 л, а «качество напрямую зависит от стоимости».

На фоне проблем с водоснабжением в Первоуральске готовятся к избранию нового главы города. На пост мэра претендуют восемь человек. Основными претендентами на должность считаются действующий глава города Игорь Кабец и представитель от Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) Андрей Палатов. Завершающий этап конкурса, на котором комиссия проведет собеседования с кандидатами и оценит их предложения по решению проблемных вопросов города, пройдет 9 октября.

Проблемы с качеством воды не повлияют на избрание главы Первоуральска, считает политтехнолог Александр Ханин.

«Ситуация с водой в Первоуральске всегда была плохой. Депутаты и жители понимают, что они изберут любого из восьми кандидатов — никто в одночасье не решит эту проблему»,— пояснил он.

Василий Алексеев