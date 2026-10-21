Бумажный НДС с реальным риском
На форуме ТПП обсудили практику борьбы со схемами налоговой оптимизации
На фоне роста фискальной нагрузки в экономике Федеральная налоговая служба (ФНС) усилила внимание к схемам с «бумажным» НДС, сообщил на Налоговом форуме Торгово-промышленной палаты (ТПП) замглавы ведомства Дмитрий Сатин. ФНС планирует расширить возможности бизнеса для оценки рисков работы с контрагентами. Однако борьба налоговиков со схемами беспокоит добросовестные компании, в цепочке поставок которых выявляется «проблемное звено». В связи с этим бизнес настаивает на разграничении неосмотрительного выбора контрагента и намерения уйти от налогов, а также на исключении возможности многократного возмещения одного и того же ущерба бюджету разными участниками цепочки поставок.
Одной из основных тем Налогового форума ТПП, прошедшего в Москве 20–21 октября, стали налоговые риски бизнеса — прежде всего в связи с так называемым бумажным НДС. Речь идет о фиктивной покупке товаров и услуг, за счет которой «на бумаге» увеличивается входящий НДС — для последующего необоснованного получения вычета по этому налогу. Как сообщил на пленарном заседании форума замглавы ФНС Дмитрий Сатин, налоговые органы в этом году «существенно усилили внимание к этой теме» в связи с тем, что на фоне роста налоговой нагрузки и удорожания капитала количество компаний, которые выбирают незаконные схемы оптимизации, не уменьшается.
В 2025 году была введена уголовная ответственность за сбыт заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций. Весной этого года правоохранительные органы совместно с ФНС выявили крупнейшую площадку «бумажного» НДС, которая создала 4 тыс. фиктивных юрлиц и продала почти 40 тыс. компаниям фиктивные счета-фактуры,— как сообщалось, в результате ее деятельности бюджет не получил более 1 трлн руб. налогов. Как рассказал на прошлой неделе в интервью «РИА Новости» глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, это позволило предотвратить возможный будущий ущерб казне на сумму более 500 млрд руб.
Как сообщила на форуме начальник межрегиональной ИФНС №4 по крупнейшим налогоплательщикам Ирина Александрова, среди отраслей, в которых чаще всего используются подобные площадки, строительство и торговля.
По ее словам, Генпрокуратура своим предписанием обязала ФНС «аннулировать декларации по НДС по техническим компаниям, которые работали только в части "бумажного" НДС».
Впрочем, как отметил глава ТПП Сергей Катырин, выявление таких злоупотреблений затрагивает не только непосредственных участников схем, но и добросовестные компании, которым могут отказывать в вычетах по НДС из-за нарушений других участников оборота — если в цепочке поставок обнаруживается «звено», задействованное в незаконной оптимизации. Он добавил, что добросовестный бизнес вынужден подтверждать обстоятельства операций на разных этапах поставок, предоставлять налоговикам множество документов и нести административные издержки.
Предприниматели, отмечалось на форуме, получают от ФНС уведомления о наличии рисков в связи с выявлением схем в цепочке поставок и предложение уточнить свои налоговые обязательства.
По словам ведущего юриста юридической компании «Пепеляев Групп» Константина Сасова, фактически налогоплательщикам нередко предлагается «на всякий случай» отказаться от своего вычета, что ставит его перед выбором: доплатить «лишние, чужие» деньги или же рисковать получением проверки.
В ответ на это замначальника управления налогообложения юрлиц ФНС Андрей Коньков сообщил, что «при всей очевидной некомфортности» таких писем их получение не означает обязанности уточнения, но внимание на выявленные риски все же необходимо обращать. Впрочем, добавил он, ФНС готова рассмотреть предложения бизнеса по этому вопросу.
ТПП, отметил Сергей Катырин, предлагает исключить «автоматическое вменение умысла без конкретных доказательств» и не допускать многократного взыскания одного и того же ущерба бюджету с разных компаний. По его мнению, необходимо четко разделять неосмотрительный выбор контрагента и намерение уйти от налогов. Пока же, как следовало из слов Ирины Александровой, ФНС планирует расширить критерии оценки контрагентов самим бизнесом. Так, пояснила она, в рамках механизма скоринга планируется ввести новый показатель — сумму рисков по цепочкам работы с контрагентами, она будет носить справочный характер.