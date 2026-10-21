Бумажный НДС с реальным риском

Одной из основных тем Налогового форума ТПП, прошедшего в Москве 20–21 октября, стали налоговые риски бизнеса — прежде всего в связи с так называемым бумажным НДС. Речь идет о фиктивной покупке товаров и услуг, за счет которой «на бумаге» увеличивается входящий НДС — для последующего необоснованного получения вычета по этому налогу. Как сообщил на пленарном заседании форума замглавы ФНС Дмитрий Сатин, налоговые органы в этом году «существенно усилили внимание к этой теме» в связи с тем, что на фоне роста налоговой нагрузки и удорожания капитала количество компаний, которые выбирают незаконные схемы оптимизации, не уменьшается.