Основатель «Листвы» Бастраков прокомментировал объявление в розыск

«Проблемой 500» называют ситуации, возникшие при интеграции подразделений Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик в Вооруженные силы РФ. В списки российских воинских частей в качестве мобилизованных или контрактников включали добровольцев, в том числе тех, кто служил в ДНР и ЛНР еще до 2022 года, без их ведома или надлежащего оформления. В результате под подозрение в СОЧ попадали как бойцы, продолжавшие служить в других добровольческих формированиях, так и те, кто законно завершил службу и вернулся к гражданской жизни, но формально продолжал числиться военнослужащим ВС РФ.