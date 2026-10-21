Основатель «Листвы» Бастраков прокомментировал объявление в розыск
Основатель книжного магазина «Листва» и руководитель издательства «Черная сотня» Дмитрий Бастраков подтвердил, что «скорее всего», его объявили в розыск по статье о самовольном оставлении части (СОЧ). Об этом он рассказал «Ъ». По словам господина Бастракова, он не имел никакого отношения к Вооруженным силам России.
Господин Баканов рассказал, что его уже подозревали в самовольном оставлении части в 2024 году. Тогда, по его словам, он ошибочно числился мобилизованным в Донецкой народной республике. «Из-за того, что я был добровольцем в НМ (Народной милиции.— “Ъ”) ДНР, потом служил в МВД ДНР "Каскад" (Оперативно-боевое тактическое формирование "Каскад".— “Ъ”). Вот, и тогда нас действительно в старой части подали в СОЧа, потому что нас задним числом записали мобилизованными ДНР»,— сказал Дмитрий Бастраков.
Тогда господин Бастраков приехал в региональное управление Военного Следственного комитета, дал показания, и дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления, рассказывает он. Дмитрий Бастраков подчеркнул, что не заключал контрактов или каких-либо двусторонних документов с Вооруженными силами России.
«Почему они сейчас это начали обратно, мне совершенно непонятно... Мы сейчас проверили, что у меня статус "мобилизованный" какого-то черта. Я не могу быть им по определению, согласно нашим законам... И, видимо, это та самая "Проблема 500"»,— сказал Дмитрий Бастраков.
«Проблемой 500» называют ситуации, возникшие при интеграции подразделений Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик в Вооруженные силы РФ. В списки российских воинских частей в качестве мобилизованных или контрактников включали добровольцев, в том числе тех, кто служил в ДНР и ЛНР еще до 2022 года, без их ведома или надлежащего оформления. В результате под подозрение в СОЧ попадали как бойцы, продолжавшие служить в других добровольческих формированиях, так и те, кто законно завершил службу и вернулся к гражданской жизни, но формально продолжал числиться военнослужащим ВС РФ.
Сегодня в базе МВД появилась информация о розыске Дмитрия Бастракова. В карточке не уточняется, по какой именно статье его разыскивают. Telegram-канал «Осторожно, новости» и «Фонтанка» писали, что господина Бастракова объявили в розыск по статье о самовольном оставлении части.