Что происходило после ввода войск России на Украину. День 610-й

Президент РФ Путин и политик Явлинский обсудили спецоперацию и проблемы российской экономики. Дания и США объявили о новых пакетах военной помощи Украине. Военнослужащих и силовиков не коснется приостановка индексации зарплат госслужащих в 2024 году, сообщили в Минфине РФ. Как развивались события — в трансляции «Ъ».

20:38. Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области — Минобороны РФ.

20:20. Соглашения РФ и Украины о научно-техническом сотрудничестве и о сотрудничестве в целях развития пунктов пропуска на границе прекратили действие — МИД РФ.

20:13. Президент РФ Путин и политик Явлинский обсудили спецоперацию и проблемы российской экономики — пресс-служба партии «Яблоко».

20:04. В новый пакет помощи Украине включены боеприпасы для NASAMS, HIMARS, ракеты AIM-9M, комплексы Stinger, артиллерийские снаряды, патроны — Пентагон.

19:59. Представители около 60 государств примут участие во встрече по урегулированию украинского конфликта, которая пройдет на Мальте 28-29 октября — глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

19:30. Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины опровергло появившееся ранее сообщение о приостановке движения судов по так называемому временному коридору в Черном море, по которому осуществляется экспорт украинского зерна.

19:07. Госсекретарь США Блинкен объявил о новом пакете помощи Украине на сумму $150 млн, он включает в себя средства ПВО и противотанковые вооружения — Reuters.

18:44. Дания окажет Украине безвозмездную военную помощь на сумму 3,7 млрд крон ($522,6 млн). Это уже тринадцатый пакет такой помощи, в него войдут танки Т-72ЕА, БМП-2, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, стрелковое оружие и бронированные ремонтно-эвакуационные машины — Министерство обороны Дании.

18:36. Рост числа военнослужащих по контракту, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины, позволит изменить ситуацию с ротацией, заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев. «Мы все понимаем, что нужно проводить ротацию, нужно отдыхать людям. Важно дать возможность побывать дома»,— сказал военком.

18:11. Венгрия предложила на саммите ЕС разработать новую стратегию по Украине и только потом определить, какая ей потребуется финансовая помощь — премьер Орбан.

17:34. Швейцария не планирует увеличивать помощь Украине и украинским беженцам в 2024 году, объем средств, предусмотренных в бюджете на эти цели, останется на уровне 2023 года ($1,58 млрд) — «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Федерального департамента финансов Швейцарии Филиппа Рора.

17:30. Украинские власти планируют эвакуировхунать сотни детей из населенных пунктов в районе Купянска (Харьковская область) — AFP.

17:21. Сейм Литвы запретил импорт сжиженного газа из России в любой форме, за соответствующие поправки в закон о природном газе проголосовали 111 депутатов, 6 воздержались — ТАСС.

17:01. Военнослужащих и силовиков не коснется приостановка индексации зарплат госслужащих в 2024 году, индексацию для них рассмотрят позже — Минфин РФ.

16:58. В Германии арестован предприниматель, поставивший в Россию в обход санкций двигатели для дронов почти на €2 млн — Deutsche Welle (признана в РФ иностранным агентом).

16:41. Официальный курс доллара США на 27 октября — 93,56 руб., евро — 98,74 руб., юаня — 12,75 руб. — ЦБ РФ.

16:35. Задержан уроженец Мелитополя, якобы отправивший выпускникам Армавирского военного училища летчиков отравленный алкоголь и торт, возбуждено уголовное дело — СКР. По данным «Ъ», имя задержанного — Егор Семенов.

16:30. Бельгии выступает против требования Еврокомиссии увеличить взносы в бюджет ЕС для финансирования программы помощи Украине на €50 млрд в 2024-2027 годах, нужно найти иные источники финансирования — премьер-министр страны Александер де Кроо перед началом саммита Евросоюза.

16:24. Украина по соображениям безопасности приостановила на один день движение судов по так называемому временному морскому коридору, который используется для экспорта зерна — специализированное издание «Порты Украины» со ссылкой на Администрацию морских портов Украины. АМПУ объясняет такую меру активизацией российской авиации в районе Черного моря.

16:18. Венгрия будет блокировать выделение Украине дополнительных денег из бюджета ЕС, пока не получит внятного обоснования этой меры — премьер Орбан.

16:15. Село Пороз Белгородской области обстреляно украинскими силами, пострадавших нет, незначительные повреждения получили четыре частных домовладения и автомобиль — губернатор региона Гладков.

16:12. Бойцы подразделения ОМОНа «Ахмат-1» управления Росгвардии по Чечне отправились в зону проведения спецоперации — глава республики Рамзан Кадыров.

16:08. Евросоюзу необходимо пересмотреть свой бюджет, чтобы найти средства для оказания помощи Украине и населению сектора Газа — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед саммитом ЕС в Брюсселе.

16:05. Предстоящая на Мальте встреча «копенгагенского формата» по Украине контрпродуктивна и не имеет перспектив — официальный представитель МИД РФ Захарова. «Копенгагенский формат» был запущен Украиной и США в начале лета встречей в Копенгагене, организованной для глав советов безопасности стран Юга, таких как Индия, Саудовская Аравия, Бразилия, Турция, для обсуждения мирного план президента Зеленского.

15:56. МВД РФ объявило в розыск ветерана СС Ярослава Хунку (Гуньку), который ранее выступил в канадском парламенте — база данных розыска министерства.

15:54. В ЛНР задержан гражданин Украины, подозреваемый в подготовке террористической акции — «РИА Новости» со ссылкой на региональное УФСБ.

15:37. Венгрия ждет делегацию Украины, чтобы обсудить ситуацию вокруг банка OTP, а пока средств из Европейского фонда мира для Киева не будет — премьер Венгрии Орбан.

15:33. В Эстонии надеются вернуть рабочие места в секторе логистики, потерянные после прекращения транзита российской нефти, за счет экспорта украинского зерна — портал Delfi.

15:30. Власти Москвы выстроили специальную систему поддержки вернувшихся из зоны спецоперации. Программа «Пять шагов к обычной жизни» на базе Единого центра поддержки подразумевает как помощь самим участникам СВО, так и их семьям — руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

14:01. Le Monde пишет о неудаче контрнаступления Киева, что ВСУ «более не продвигаются вперед».

13:48. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение руководителю Ровненского областного военкомата, который не задекларировал имущество на сумму $1,2 млн.

13:25. Украина на фоне ситуации на Ближнем Востоке «отошла на второй план», Киев теряет внимание СМИ и поддержку союзников — The New York Times.

13:05. США подливают масло в огонь конфликта на Украине, но это не поменяет общий ход событий, лишь продлит боевые действия, заявил Песков.

12:43. ФСБ предотвратила теракт в военкомате Твери, собиравшийся его провести агент украинских спецслужб погиб.

12:26. Лукашенко заявил, что Минск является надежным партнером Москвы. Он также сообщил, что хочет на днях созвониться с Путиным.

12:13. Фицо заявил, что не поддержит санкции ЕС в отношении России без анализа их влияния на его страну.

12:12. Братислава не будет оказывать военную помощь Украине.

12:11. ЕС из поставщика оружия Украине должен превратиться в миротворца — премьер Словакии Фицо.

11:59. Словакия выступает за скорейший мир на Украине, но план, предложенный Владимиром Зеленским, нереалистичный, договориться в этом вопросе должны Россия и США, заявил премьер-министр Роберт Фицо.

11:36. Маск назвал «дураками» сторонников выделения новой помощи Украине.

11:22. Лавров считает, что Украина без прямого поощрения Вашингтона не встала бы на путь уничтожения «всего русского».

10:43. Причина нынешних проблем с безопасностью в мире кроется в продвигаемой Западом «натоцентричной» системе для избранных, сообщил глава МИД Белоруссии.

10:15. Шесть беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины атаковали Белгородскую область за прошедшие сутки, поврежден инфраструктурный объект связи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

9:45. Житель Красноярского края задержан за передачу СБУ сведений об инфраструктуре.

9:27. Евросоюзу стоит задействовать антимонопольные институты и ввести налоги для компаний, которые перерабатывают и реэкспортируют российскую нефть, санкции в этом случае не работают, считает экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, сообщает Intellinews.

9:10. Следователи ФСБ предъявили обвинение фигуранту первого в России уголовного дела о государственной измене в виде финансирования Вооруженных сил Украины через криптовалюту.

9:03. Между Россией и Европейским союзом остановлен весь политический диалог и сохраняются лишь рабочие контакты, носящие скорее технический характер, сообщили «Известиям» в постпредстве РФ при ЕС.

8:46. Южно-Сахалинский военный суд приговорил к четырем годам колонии строгого режима мобилизованного, который, как утверждается, самовольно оставил воинскую часть.

8:45. Евросоюз отстает от графика, согласно которому планировал предоставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов к марту 2024 года. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По информации агентства, в настоящее время план выполнен только на 30%.

8:45. Россия готова возобновить диалог со странами Запада, когда те откажутся от политики сдерживания Москвы и вернутся к соблюдению общепризнанных норм международного права. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России в Женеве Андрей Белоусов на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН.

8:45. В Донецкой народной республике (ДНР) задержаны торговцы оружием при попытке продать боеприпасы для миномета, боекомплект снарядов для противотанкового гранатомета, а также патроны для автоматического оружия. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на УФСБ по ДНР.