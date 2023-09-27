Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Старый эсэсовец стал героем скандала

Приглашение ветерана дивизии SS «Галичина» в парламент Канады стоило поста его спикеру

Спикер Палаты общин Канады Энтони Рота подал в отставку, ставшую кульминацией беспрецедентного скандала в связи с чествованием в парламенте 98-летнего украинского эсэсовца Ярослава Хунки (укр. Гунька). Устроившие ему овацию премьер-министр Джастин Трюдо, лидеры политических партий и депутаты столь же дружно осудили его приглашение в парламент, узнав о том, что он воевал в составе дивизии SS «Галичина», участвовавшей в расправах над евреями и поляками. Взявший на себя персональную ответственность Энтони Рота вывел из-под удара высшее руководство страны во главе с премьером. Однако скандал не окончен: в Польше уже заговорили о том, что могут поставить вопрос об экстрадиции Ярослава Хунки. Вопреки обыкновению, Москва полностью согласилась с Варшавой.

Ярослав Хунка (справа)

Ярослав Хунка (справа)

Фото: Patrick Doyle / The Canadian Press / AP

Ярослав Хунка (справа)

Фото: Patrick Doyle / The Canadian Press / AP

«С тяжелым сердцем сообщаю о своей отставке с поста спикера Палаты общин»,— заявил, обращаясь к депутатам, Энтони Рота, скоропостижно покинувший свой пост после скандала, всколыхнувшего общественность как в Канаде, так и далеко за ее пределами.

Возмутителем спокойствия неожиданно оказался легально проживающий в стране 98-летний «украино-канадский ветеран Второй мировой войны». В прошлую пятницу именно он стал почетным гостем на заседании канадского парламента, разделив эту роль с посетившим Оттаву президентом Украины Владимиром Зеленским.

Фотографии с того заседания обошли ведущие мировые СМИ. На снимках из Палаты общин все присутствующие, включая премьер-министра Джастина Трюдо и президента Зеленского с супругой, стоя приветствуют Ярослава Хунку бурными аплодисментами. Представил господина Хунку спикер Рота, назвавший его героем Второй мировой войны, сражавшимся за украинскую независимость.

«Он украинский герой, канадский герой, и мы благодарим его за службу»,— заявил Энтони Рота на заседании парламента.

Скандал разразился после того, как в СМИ появилась информация о прошлом Хунки: как выяснилось, он воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск SS «Галичина», которая не только сражалась с Советской армией, но и участвовала в расправах над евреями и поляками.

Обнародование этой информации и привело к политическому потрясению в Оттаве. Дружно аплодировавшие Ярославу Хунке бросились не менее дружно осуждать его приглашение в Палату общин и недоумевать по поводу того, как это могло произойти.

«Это позор для палаты, для канадцев. Я считаю, что спикер должен прислушаться к членам палаты и уйти в отставку»,— заявила глава МИД Канады Мелани Жоли. Вслед за ней с аналогичными заявлениями выступили все ведущие канадские политики, включая членов кабинета Джастина Трюдо и лидера оппозиции из Консервативной партии Пьера Пуальевра. Среди тех, кто осудил приглашение Ярослава Хунки в парламент, оказалась даже вице-премьер Христя Фриланд, имеющая украинские корни и тесные связи с украинской диаспорой.

«Это абсолютно неприемлемо и нанесло удар по сообществам Канады, особенно по еврейским сообществам здесь и по всему миру, по нашим друзьям на Украине. Ни правительство Канады, ни правительство Украины не были об этом проинформированы»,— отметила Христя Фриланд, назвав появление Ярослава Хунки в парламенте «ужасной ошибкой». Всю вину за случившееся она возложила на все того же Энтони Роту.

Что касается самого Джастина Трюдо, который еще в прошлую пятницу аплодировал Ярославу Хунке, то он назвал действия спикера Роты «крайне постыдными для палаты и для Канады».

Премьер Трюдо добавил, что Энтони Рота «думает о том, как обеспечить сохранение достоинства палаты в будущем».

Отставка спикера Роты стала неизбежной после состоявшегося во вторник совещания представителей правительства с лидерами фракций, в ходе которого все партии единодушно высказались за его уход.

Прощаясь с депутатами, Энтони Рота отметил, что в случившемся виноват он и только он, поскольку это он пригласил Ярослава Хунку, не имея на тот момент всей полноты информации о том, что за «героя» он позвал.

«Его публичное чествование причинило боль различным людям и сообществам, в том числе еврейским общинам Канады и всего мира, людям, пережившим нацистские преступления в Польше и других странах. Я беру на себя всю ответственность»,— заявил Энтони Рота.

Как сообщил во вторник телеканал CTV, после скандала с Ярославом Хункой члены канадского парламента согласились с предложением осудить нацизм во всех его формах и выразить солидарность со всеми его жертвами прошлого и настоящего.

Однако версия о том, что речь идет об ошибке одного-единственного человека, не показалась убедительной лидеру канадской оппозиции Пьеру Пуальевру, который считает, что на самом деле главная вина лежит на премьер-министре Трюдо, которому было важно продемонстрировать свою поддержку прибывшему с визитом в Оттаву президенту Украины.

По словам Пьера Пуальевра, за подбор гостей отвечала служба протокола премьера, в то время как депутаты не знали о «темном прошлом» Хунки.

«Трюдо должен лично извиниться и не перекладывать вину на других, как он обычно поступает»,— отметил Пьер Пуальевр.

Схожее мнение выразил в интервью ТАСС посол России в Оттаве Олег Степанов. «Бросили Роту на рельсы, выводя Трюдо и других из-под удара. Но, думается, здесь дело не закончится. Консервативная оппозиция попробует еще поднажать на премьера, зарабатывая политические очки»,— заявил глава российской дипмиссии в Канаде. По словам Олега Степанова, «незакрытым остается и вопрос с нацистско-бандеровским наследием в Канаде, скандал высветил его наличие на всю страну, и теперь многие канадцы задумаются». «У этой истории может быть продолжение. Хотя, понятно, Трюдо и компания приложат максимум усилий, чтобы вывести себя из-под удара»,— считает российский дипломат.

«Из Роты сделали козла отпущения, выведя из-под удара Трюдо и его соратников, среди которых, напомню, потомки коллаборационистов из ОУН-УПА (организация украинских националистов, запрещена в РФ.— “Ъ”). Уверена, такое же бесславное будущее ждет всех, кто по всему миру поддерживает "лесных братьев", "галичину", факельные шествия, бандеровцев и прочую нацистскую шваль»,— написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Спикер Палаты общин Канады Энтони Рота

Спикер Палаты общин Канады Энтони Рота

Фото: Blair Gable, Reuters

Спикер Палаты общин Канады Энтони Рота

Фото: Blair Gable, Reuters

Эхо канадского скандала отозвалось и в Вашингтоне. «Канадское правительство заявило, что оно не было в курсе прошлого этого лица, и выразило сожаление по этому поводу. Кажется, что это верный шаг»,— заявил представитель Госдепа США Мэттью Миллер, комментируя скандал с посещением Ярославом Хункой канадского парламента.

Однако после отставки спикера Палаты общин Энтони Роты скандал вокруг украинского эсэсовца, о котором вдруг вспомнили после стольких лет его тихой жизни в Канаде, не окончен.

Как сообщил министр образования Польши Пшемыслав Чарнек, он уже предпринял первые шаги, направленные на экстрадицию Ярослава Хунки, обратившись к главе Института национальной памяти Польши Каролю Навроцкому с просьбой срочно проверить, разыскивается ли Хунка за преступления против польского народа и поляков еврейского происхождения.

«Мы слышали заявления из Польши о том, что они тоже собираются инициировать вопрос преследования по закону этого нациста, тут никакого срока давности в таких преступлениях не может быть, это очевидно. Поэтому, конечно, мы считаем, что канадские власти обязаны предать правосудию и выдать тем, кто собирается предать правосудию, этого преступника»,— прокомментировал информацию из Варшавы пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Сергей Строкань

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...