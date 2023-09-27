Старый эсэсовец стал героем скандала

Спикер Палаты общин Канады Энтони Рота подал в отставку, ставшую кульминацией беспрецедентного скандала в связи с чествованием в парламенте 98-летнего украинского эсэсовца Ярослава Хунки (укр. Гунька). Устроившие ему овацию премьер-министр Джастин Трюдо, лидеры политических партий и депутаты столь же дружно осудили его приглашение в парламент, узнав о том, что он воевал в составе дивизии SS «Галичина», участвовавшей в расправах над евреями и поляками. Взявший на себя персональную ответственность Энтони Рота вывел из-под удара высшее руководство страны во главе с премьером. Однако скандал не окончен: в Польше уже заговорили о том, что могут поставить вопрос об экстрадиции Ярослава Хунки. Вопреки обыкновению, Москва полностью согласилась с Варшавой.

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Фото: Patrick Doyle / The Canadian Press / AP Ярослав Хунка (справа)

Фото: Patrick Doyle / The Canadian Press / AP

«С тяжелым сердцем сообщаю о своей отставке с поста спикера Палаты общин»,— заявил, обращаясь к депутатам, Энтони Рота, скоропостижно покинувший свой пост после скандала, всколыхнувшего общественность как в Канаде, так и далеко за ее пределами.

Возмутителем спокойствия неожиданно оказался легально проживающий в стране 98-летний «украино-канадский ветеран Второй мировой войны». В прошлую пятницу именно он стал почетным гостем на заседании канадского парламента, разделив эту роль с посетившим Оттаву президентом Украины Владимиром Зеленским.

Фотографии с того заседания обошли ведущие мировые СМИ. На снимках из Палаты общин все присутствующие, включая премьер-министра Джастина Трюдо и президента Зеленского с супругой, стоя приветствуют Ярослава Хунку бурными аплодисментами. Представил господина Хунку спикер Рота, назвавший его героем Второй мировой войны, сражавшимся за украинскую независимость.

«Он украинский герой, канадский герой, и мы благодарим его за службу»,— заявил Энтони Рота на заседании парламента.

Скандал разразился после того, как в СМИ появилась информация о прошлом Хунки: как выяснилось, он воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск SS «Галичина», которая не только сражалась с Советской армией, но и участвовала в расправах над евреями и поляками.

Обнародование этой информации и привело к политическому потрясению в Оттаве. Дружно аплодировавшие Ярославу Хунке бросились не менее дружно осуждать его приглашение в Палату общин и недоумевать по поводу того, как это могло произойти.

«Это позор для палаты, для канадцев. Я считаю, что спикер должен прислушаться к членам палаты и уйти в отставку»,— заявила глава МИД Канады Мелани Жоли. Вслед за ней с аналогичными заявлениями выступили все ведущие канадские политики, включая членов кабинета Джастина Трюдо и лидера оппозиции из Консервативной партии Пьера Пуальевра. Среди тех, кто осудил приглашение Ярослава Хунки в парламент, оказалась даже вице-премьер Христя Фриланд, имеющая украинские корни и тесные связи с украинской диаспорой.

«Это абсолютно неприемлемо и нанесло удар по сообществам Канады, особенно по еврейским сообществам здесь и по всему миру, по нашим друзьям на Украине. Ни правительство Канады, ни правительство Украины не были об этом проинформированы»,— отметила Христя Фриланд, назвав появление Ярослава Хунки в парламенте «ужасной ошибкой». Всю вину за случившееся она возложила на все того же Энтони Роту.

Что касается самого Джастина Трюдо, который еще в прошлую пятницу аплодировал Ярославу Хунке, то он назвал действия спикера Роты «крайне постыдными для палаты и для Канады».

Премьер Трюдо добавил, что Энтони Рота «думает о том, как обеспечить сохранение достоинства палаты в будущем».

Отставка спикера Роты стала неизбежной после состоявшегося во вторник совещания представителей правительства с лидерами фракций, в ходе которого все партии единодушно высказались за его уход.

Прощаясь с депутатами, Энтони Рота отметил, что в случившемся виноват он и только он, поскольку это он пригласил Ярослава Хунку, не имея на тот момент всей полноты информации о том, что за «героя» он позвал.

«Его публичное чествование причинило боль различным людям и сообществам, в том числе еврейским общинам Канады и всего мира, людям, пережившим нацистские преступления в Польше и других странах. Я беру на себя всю ответственность»,— заявил Энтони Рота.

Как сообщил во вторник телеканал CTV, после скандала с Ярославом Хункой члены канадского парламента согласились с предложением осудить нацизм во всех его формах и выразить солидарность со всеми его жертвами прошлого и настоящего.

Однако версия о том, что речь идет об ошибке одного-единственного человека, не показалась убедительной лидеру канадской оппозиции Пьеру Пуальевру, который считает, что на самом деле главная вина лежит на премьер-министре Трюдо, которому было важно продемонстрировать свою поддержку прибывшему с визитом в Оттаву президенту Украины.

По словам Пьера Пуальевра, за подбор гостей отвечала служба протокола премьера, в то время как депутаты не знали о «темном прошлом» Хунки.

«Трюдо должен лично извиниться и не перекладывать вину на других, как он обычно поступает»,— отметил Пьер Пуальевр.

Схожее мнение выразил в интервью ТАСС посол России в Оттаве Олег Степанов. «Бросили Роту на рельсы, выводя Трюдо и других из-под удара. Но, думается, здесь дело не закончится. Консервативная оппозиция попробует еще поднажать на премьера, зарабатывая политические очки»,— заявил глава российской дипмиссии в Канаде. По словам Олега Степанова, «незакрытым остается и вопрос с нацистско-бандеровским наследием в Канаде, скандал высветил его наличие на всю страну, и теперь многие канадцы задумаются». «У этой истории может быть продолжение. Хотя, понятно, Трюдо и компания приложат максимум усилий, чтобы вывести себя из-под удара»,— считает российский дипломат.

«Из Роты сделали козла отпущения, выведя из-под удара Трюдо и его соратников, среди которых, напомню, потомки коллаборационистов из ОУН-УПА (организация украинских националистов, запрещена в РФ.— “Ъ”). Уверена, такое же бесславное будущее ждет всех, кто по всему миру поддерживает "лесных братьев", "галичину", факельные шествия, бандеровцев и прочую нацистскую шваль»,— написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Фото: Blair Gable, Reuters Спикер Палаты общин Канады Энтони Рота

Фото: Blair Gable, Reuters

Эхо канадского скандала отозвалось и в Вашингтоне. «Канадское правительство заявило, что оно не было в курсе прошлого этого лица, и выразило сожаление по этому поводу. Кажется, что это верный шаг»,— заявил представитель Госдепа США Мэттью Миллер, комментируя скандал с посещением Ярославом Хункой канадского парламента.

Однако после отставки спикера Палаты общин Энтони Роты скандал вокруг украинского эсэсовца, о котором вдруг вспомнили после стольких лет его тихой жизни в Канаде, не окончен.

Как сообщил министр образования Польши Пшемыслав Чарнек, он уже предпринял первые шаги, направленные на экстрадицию Ярослава Хунки, обратившись к главе Института национальной памяти Польши Каролю Навроцкому с просьбой срочно проверить, разыскивается ли Хунка за преступления против польского народа и поляков еврейского происхождения.

«Мы слышали заявления из Польши о том, что они тоже собираются инициировать вопрос преследования по закону этого нациста, тут никакого срока давности в таких преступлениях не может быть, это очевидно. Поэтому, конечно, мы считаем, что канадские власти обязаны предать правосудию и выдать тем, кто собирается предать правосудию, этого преступника»,— прокомментировал информацию из Варшавы пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Сергей Строкань