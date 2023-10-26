Военком Москвы предположил ротацию мобилизованных на СВО новыми контрактниками

Рост числа военнослужащих по контракту, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины, позволит изменить ситуацию с ротацией. Об этом заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев.

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Фото: zao.mos.ru Максим Локтев

Фото: zao.mos.ru

«Я думаю, что (ситуация с ротацией.— "Ъ") будет меняться, и позиция Министерства обороны очень правильная. Мы все понимаем, что нужно проводить ротацию, нужно отдыхать людям. Важно дать возможность побывать дома»,— сказал комиссар в ответ на вопрос уполномоченной по правам человека в Москве Татьяны Потяевой о предоставлении отпусков военнослужащим (цитата по ТАСС).

Возможностей отпускать военных, по словам Максима Локтева, у Минобороны «будет больше». Он добавил, что с фронта начинают возвращаться демобилизованные по состоянию здоровья, которых нужно социализировать и «найти им применение в жизни».

Как сказал господин Локтев, он забрал в штаб в качестве военнослужащих более 40 человек с «очень тяжелыми увечьями», чтобы они дослужили до пенсии. «Важно трудоустроить ребят, потому что ребята достаточно молодые… и они никакие не "люди с ограниченными возможностями", а члены нашего военного коллектива»,— сообщил комиссар.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 9 сентября заявил, что для ротации военнослужащих в зоне боевых действий будут задействованы контрактники. Перед этим правительство Ростовской области направило командованию Южного военного округа просьбу дать отпуска уроженцам региона, которых мобилизовали осенью 2022 года.

Вчера, 25 октября, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что в 2023 году уже почти 385 тыс. контрактников поступили на военную службу в интересах группировки войск на СВО. По данным властей, каждый день в армию записываются более 1,6 тыс. человек.

Петр Бузлаев