Что происходило после ввода войск России на Украину. День 611-й

Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза обсудил незаконный оборот оружия, которое попадает в Россию с Украины. Дело о посягательстве на жизнь государственного деятеля возбуждено по факту покушения на Олега Царева, сообщает ФСБ. НАТО продолжает считать, что время для принятия в ее ряды Украины не пришло. Как развивались события — в трансляции «Ъ».

22:08. Чехия остается верной своей позиции и поддерживает суверенитет Украины, «если Украина падет, то падем мы все», заявил президент Чехии Петр Павел, сообщило агентство ЧТК.

21:40. Минобороны России сообщило, что сегодня около 19:00 силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области.

21:02. Покушение на Олега Царева — спецоперация СБУ, сообщают «Украинская правда», «Укринформ».

20:27. Государственная аудиторская служба Украины (ГАСУ) изменила свою позицию и согласилась с тем, что военные предприятия могут закладывать прибыль от производства вооружений в состав их цены.

20:00. Закон о запрете использования на Украине российской программы бухгалтерского и налогового учета 1С внесен на рассмотрение в парламент Украины. Автором инициативы стал депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Марьян Заблоцкий.

19:50. НАТО продолжает считать, что время для принятия в ее ряды Украины не пришло, это подтвердила глава директората ядерной политики НАТО Джессика Кокс.

19:41. В Киеве вандалы снова осквернили памятник Александру Пушкину, обмотав голову памятника мешковиной и облив постамент красной краской.

19:03. Школы украинской Винницы перейдут на формат онлайн-обучения из-за вспышки в городе заболеваемости гепатитом А, сообщается на сайте Винницкого горсовета.

18:40. Взрывы раздались третий раз за день в Херсоне, сообщило украинское издание «Общественное».

18:31. Властям США будет сложно одновременно обеспечивать Украину и Израиль требующимися им вооружениями, несмотря на оптимистичные заявления Вашингтона, пишет The Hill.

18:10. Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим ВКС РФ, сообщает сайт МО РФ.

17:51. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сообщила о планах организации региональных учений с участием Латвии и Польши, в ходе которых будут проверены согласованные алгоритмы при закрытии границ с Белоруссией.

17:05. Митинги с требованием провести демобилизацию военнослужащих ВСУ, находящихся на фронте с февраля 2022 года, прошли в Киеве и областных центрах Украины, сообщило украинское издание «Телеграф».

16:56. Дело о посягательстве на жизнь государственного деятеля возбуждено по факту покушения на Олега Царева, сообщает ФСБ.

16:47. Президент Франции Макрон заявил, что «не осуждает» премьер-министра Венгрии Орбана за встречу с Путиным, отметив, что эти переговоры «не должны ослабить позиции Европы».

16:36. Суд в Киеве в пятницу удовлетворил ходатайство прокурора и продлил бизнесмену Игорю Коломойскому (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) арест с возможностью внесения залога почти в 3,9 млрд гривен (около $105 млн), сообщает украинское издание «Страна.ua».

16:33. В Минфине США сообщили о работе над новыми секторальными санкциями против РФ.

16:29. Польша не ответила на предложения Белоруссии по восстановлению добрососедства — Лукашенко.

16:11. Шольц заявил, что для возможности совместить помощь Украине и реализации иных задач Евросоюзу надо изменить приоритеты в евробюджете.

15:54. Саммит ЕС не согласовал программу бюджетной помощи Украине, но этот вопрос останется «приоритетом для Евросоюза» — Мишель.

15:53. Лидеры ЕС договорились использовать часть замороженных российских средств, в первую очередь, доходы от них, для поддержки Киева — глава Европейского совета Мишель.

15:39. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости скорейшего начала мирных переговоров об урегулировании на Украине без предварительных условий — БелТА.

15:38. Суд ДНР приговорил бойца подразделения «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) к 25 годам колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе — ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

15:05. Германия отправила на Украину еще одну систему ПВО IRIS-T SLM, третью по счету, а также ракеты к ней — Минобороны ФРГ.

14:21. Путин: надо продумать дополнительные меры, чтобы пресечь незаконное попадание оружия в РФ.

14:18. Президент Путин на совещании с членами Совбеза предложил обсудить вопрос оборота оружия на территории РФ. По словам главы государства, оружие незаконным образом попадает в Россию с Украины — «Интерфакс».

13:33. Прокуратура просит заменить тремя годами колонии штраф, ранее назначенный сопредседателю правозащитного центра «Мемориал» (признан иноагентом и ликвидирован решением Верховного суда РФ) Олегу Орлову за дискредитацию российской армии — «РИА Новости» из Головинского суда Москвы.

13:09. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и заверил его в незыблемости поддержки со стороны Лондона — канцелярия британского премьера.

13:05. Покушение на Олега Царева произошло около полуночи на территории санатория, где он живет, в него выстрелили дважды, к моменту приезда «скорой помощи» Царев был без сознания, потерял много крови — администратор Telegram-канала политика.

12:04. Соглашение России и Финляндии о приграничном сотрудничестве прекратит свое действие 24 января 2024 года — МИД РФ.

11:58. Добровольческий батальон из бывших военнослужащих ВСУ сформирован в ДНР и поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад» — «РИА Новости».

11:44. Возобновил работу временный коридор в Черном море, используемый для экспорта украинской сельхозпродукции, четыре балкера с зерном под флагами Панамы, Либерии и Турции вышли из одесского порта — украинское издание «Думская».

11:22. В экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева стреляли, его состояние очень тяжелое — ТАСС со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова. Как известно, Царев придерживался пророссийских взглядов, высказывался против «евромайдана» и осуждал его организаторов. В мае суд в Киеве заочно приговорил политика к 12 годам лишения свободы за публичные призывы к умышленным действиям с целью нарушения территориальной целостности Украины и насильственному свержению конституционного строя.

11:03. Руководитель рабочей группы по СВО, первый вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак попросил главу кабмина Михаила Мишустина поддержать инициативу группы об автоматическом продлении паспортов участников спецоперации.

11:01. Польша направила на Украину ремонтников боевой техники, сообщает агентство РАР. Польские специалисты являются сотрудниками компании PGZ Service Orel, которая обслуживает среди прочего САУ Krab, танки Leopard, различные машины на шасси Jelcz.

10:56. В Запорожской области задержаны администраторы информационных ресурсов, сотрудничавших с украинской военной разведкой, о числе задержанных и их процессуальном статусе не сообщается, один человек был убит при задержании — ФСБ РФ.

10:48. Евросоюз должен подтвердить, что помощь Украине будет продолжаться, несмотря на разногласия об источниках ее финансирования — глава Европейского совета Шарль Мишель на саммите ЕС в Брюсселе. Ранее сообщалось, что Венгрия и Словакия выступили против дополнительных взносов в бюджет ЕС для финансирования программы помощи Украине на сумму €50 млрд до 2027 года.

10:45. Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель: Венгрия не может держать ЕС в заложниках в вопросе о помощи Украине.

10:39. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области 15 различных боеприпасов, повреждения получили четыре дома, хозпостройка и автомобиль — губернатор региона Гладков в своем Telegram-канале.

10:19. Евросоюз нуждается в плане Б по Украине, нынешняя европейская стратегия на этом направлении провалилась, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

10:17. Объем прокачки российского газа в Европу через Украину составит в пятницу 42,4 млн куб. м — «Газпром».

10:13. Курская АЭС работает штатно после отражения накануне атаки украинских БПЛА, жертв и разрушений нет — ТАСС.

9:15. Два украинских беспилотника были сбиты силами ПВО над Курской областью поздно вечером в четверг, 26 октября — Минобороны РФ. Информации о разрушениях нет.

8:48. Словения передала Украине несколько разведывательных беспилотников Bramor производства компании C-Astral — американское издание Defense News.

8:47. Херсонская область (под контролем РФ) готова по примеру Крыма предъявить Киеву иск за нанесенный ущерб — «РИА Новости» со ссылкой на губернатора региона Сальдо.

8:45. Более 2 тыс. украинских госслужащих пытались с начала года незаконно пересечь границу Украины, но были задержаны — представитель Госпогранслужбы страны Андрей Демченко.

8:41. Майк Джонсон, избранный спикером Палаты представителей Конгресса США, заявил, что финансирование Украины и Израиля должно осуществляться раздельно — Fox News.

8:40. Сейм Латвии принял в первом чтении проект закона, который предусматривает возможность конфискации автомобилей с российской регистрацией и их передачу Украине — сайт Сейма.

8:28. Китай не будет участвовать в третьей международной встрече по урегулированию военного конфликта на Украине, которая пройдет на Мальте 28-29 октября — агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

8:23. Еврокомиссия разъяснила, когда снижение подсанкционной российской компанией доли в другой фирме ниже 50% могут счесть попыткой обойти санкции. Изменения в соответствующий документ (.pdf) ЕК внесла 23 октября — РБК.