Что известно о ветеране СС Ярославе Хунке

МВД России объявило в розыск 98-летнего жителя Канады, ветерана войск СС Ярослава Хунку, который ранее со скандалом выступил в канадском парламенте. Что известно о его прошлом — в справке «Ъ».

Участие во Второй мировой и эмиграция

Ярослав Гунька родился в Урмани (Вторая Польская Республика, ныне — Украина) в 1925 году. В 1943-м в возрасте 18 лет добровольцем вступил в дивизию СС «Галичина». Проходил обучение в Мюнхене. В 1944-м участвовал в боях против Красной армии.

В начале мая 1945 года большая часть его дивизии сдалась в плен британцам. Несколько месяцев провел в лагере, после чего был освобожден и поселился в Великобритании. В 1951 году женился на Маргарет Энн Эдгертон. Через три года пара эмигрировала в Канаду. Здесь Хунка продолжал участвовать в деятельности организации ветеранов дивизии «Галичина».

В 1989 году Ярослав Хунка посетил СССР и навестил мать на Украине. По некоторым данным, снова посещал Украину в 1991, 1994, 2003 и 2007 годах. В 2003-м был делегатом от Конгресса украинцев Канады на Всемирном конгрессе украинцев (деятельность признана нежелательной на территории РФ). В украинских Бережанах в 2004 году Ярославу Хунке присвоено звание почетного гражданина.

Его сыновья основали Украинский фонд целевого капитала в Альбертском университете, чтобы финансировать деятельность академических исследований Украинской католической церкви.

Скандал в парламенте Канады

22 сентября 2023 года на заседании парламента Канады спикер Палаты общин Энтони Рота в присутствии президента Украины Владимира Зеленского попросил поаплодировать 98-летнему Ярославу Хунке, которого представил как «ветерана борьбы против русских». Позже спикер заявил, что не знал о прошлом мужчины, и ушел в отставку. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения за случившееся.

Уголовное дело в России

18 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу попросил правоохранительные органы проработать вопрос об экстрадиции Ярослава Хунка в Россию. Через два дня в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ (СКР) Ярославу Хунке заочно предъявлено обвинение в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР (ст. 357 УК РФ) в годы Великой Отечественной войны.

По данным СКР, Ярослав Хунка в составе дивизии «совершал убийства» и «причинял тяжкий вред здоровью» жителей оккупированной Львовской области УССР. По данным следствия, солдаты СС «Галичина» с 23 по 28 февраля 1944 года убили не менее 500 граждан СССР на территории населенного пункта Гута-Пеняцкая в Львовской области.