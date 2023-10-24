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Коммерсантъ FM
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Скандинатовцы

В альянсе надеются принять Швецию до конца ноября

В НАТО надеются, что Швеция станет 32-м членом блока уже до конца ноября. Это следует из письма, разосланного на днях генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом в столицы стран—членов объединения. Во вторник, 24 октября, он побывал в Стокгольме, где также заявил, что Швеция должна стать членом НАТО «в самом ближайшем будущем». Оптимизм генсека, судя по всему, обоснован: в Турции — одной из двух стран, еще не ратифицировавших протокол о вступлении Швеции в альянс,— началось движение в сторону одобрения заявки Стокгольма.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг (слева) и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон

Генсек НАТО Йенс Столтенберг (слева) и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон

Фото: Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг (слева) и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон

Фото: Reuters

О письме генсека НАТО Йенса Столтенберга во вторник сообщило агентство Bloomberg. Из публикации следует: он выразил надежду, что к намеченной на 28–29 ноября встрече глав МИДов стран—членов блока вопрос о вступлении Швеции будет окончательно урегулирован. По мнению Йенса Столтенберга, все условия для этого шведы выполнили. «Я жду вступления Швеции в альянс в самом ближайшем будущем. Время для этого пришло»,— заявил генсек альянса в ходе визита в Стокгольм. Целью поездки, как пояснил Йенс Столтенберг, собственно и стало «обсуждение финальных шагов» на пути вступления Швеции в НАТО.

По словам генсека, «Швеция располагает высокоэффективными вооруженными силами и многолетним опытом сотрудничества с НАТО». «Она все глубже интегрируется в Североатлантический альянс. Буквально за последние несколько дней британский авианосец Queen Elizabeth посетил Гетеборг, американские бомбардировщики провели учения со шведскими самолетами, а силы специального назначения стран—членов НАТО и Швеции прошли подготовку в районе Балтийского моря»,— напомнил он по итогам переговоров со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном, добавив, что вступление Швеции сделает НАТО сильнее.

Среди прочего, в НАТО, по словам Йенса Столтенберга, рассчитывают на то, что военно-промышленные мощности Швеции помогут альянсу нарастить поставки вооружений Украине.

Во вторник в Стокгольме открылся двухдневный Промышленный форум НАТО. Это мероприятие впервые проводится за пределами альянса.

По мнению Йенса Столтенберга, Швеция сделала все необходимое, чтобы стать полноценным членом НАТО. «Швеция внесла поправки в свою конституцию, подкорректировала законы, приняла дополнительные меры по борьбе с терроризмом, возобновила поставки оружия в Турцию»,— отметил он. НАТО, по словам генсека, также согласовало ряд дополнительных шагов по борьбе с терроризмом.

И все это, как следовало из его вступительной речи на пресс-конференции в Стокгольме, для того, чтобы удовлетворить требования Турции. «Ни одна другая страна—член НАТО не подвергалась такому количеству угроз со стороны террористов, как Турция, и я рад, что мы смогли заняться этими обоснованными озабоченностями (Анкары.— “Ъ”) таким образом, чтобы заявка Швеции на вступление (в альянс.— “Ъ”) продвинулась вперед»,— сказал он.

В Европе начались военные учения НАТО на ядерную тему

Напомним, Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО вскоре после начала российской военной операции на Украине — 18 мая 2022 года. Большинство стран—членов альянса оперативно урегулировали все формальности на пути их присоединения к блоку, однако два государства — Турция и Венгрия — предъявили дополнительные требования. Наиболее обширный список претензий выдвинула Анкара: речь шла о необходимости пересмотра политики Финляндии и Швеции по предоставлению убежища курдским активистам и турецким оппозиционерам, которых власти Турции называют террористами. У финнов с этим было меньше проблем (кроме того, в Финляндии не было инцидентов с сожжением Корана), и после нескольких раундов переговоров с турками они в апреле 2023 года официально вошли в альянс. Йенс Столтенберг еще тогда заявил, что надеется на скорейшее одобрение всеми странами и шведской заявки. Судя по последним новостям, он рассчитывает поставить точку в этом вопросе до конца года.

Оптимизма явно прибавили действия турецких властей: в понедельник президент Реджеп Тайип Эрдоган внес на рассмотрение парламента документы для ратификации шведской заявки.

Спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш сегодня пообещал, что соответствующий законопроект будет рассмотрен в ближайшее время.

Позиция Венгрии пока остается неоднозначной. В сентябре венгерские власти в очередной раз раскритиковали Швецию за «неуважительное отношение» к их демократии и политике. Во вторник власти Венгрии подчеркнули, что скорость рассмотрения соответствующего пакета документов в их парламенте не зависит от действий Анкары. В то же время они ранее обещали не становиться «последним препятствием» на пути Швеции в НАТО.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём сказал местным СМИ, что рассчитывает на скорое завершение необходимых процедур обеими странами. «Чтобы процесс (вступления Швеции в НАТО.— “Ъ”) начался, за это должен проголосовать парламент (Турции.— “Ъ”). Конечно, парламент обладает суверенитетом, но это (решение президента Турции о внесении необходимых документов.— “Ъ”) — четкий сигнал о том, что процесс начался»,— сказал Тобиас Билльстрём (цитата по ТАСС). По его словам, в Стокгольме ожидают, что «то же самое скоро произойдет и в Будапеште».

Российские власти ранее не раз критически высказывались о сближении Финляндии и Швеции с НАТО.

На минувшей неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что «вступление Финляндии в Североатлантический альянс и проведение совместных мероприятий на территории Швеции создали дополнительный очаг напряженности (для России.— “Ъ”)».

«В ближайшей перспективе не исключается размещение на территории этих стран коалиционных военных баз и ударных видов вооружений»,— добавил он.

Украине не понравились согласованные на саммите НАТО формулировки

Из комментариев президента РФ Владимира Путина следует, что именно этот фактор (а не само по себе расширение НАТО на Север) в наибольшей степени беспокоит Москву. «У нас нет таких проблем со Швецией и Финляндией, которые, к сожалению, есть с Украиной. У нас нет территориальных вопросов и споров, у нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии и Швеции в НАТО. Хочется им (вступить в НАТО.— “Ъ”) — пожалуйста,— заявил Владимир Путин ранее журналистам.— Только они должны ясно и четко себе представлять, что раньше не было никаких для них угроз, а теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы нам».

Елена Черненко

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