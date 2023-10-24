Скандинатовцы

В НАТО надеются, что Швеция станет 32-м членом блока уже до конца ноября. Это следует из письма, разосланного на днях генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом в столицы стран—членов объединения. Во вторник, 24 октября, он побывал в Стокгольме, где также заявил, что Швеция должна стать членом НАТО «в самом ближайшем будущем». Оптимизм генсека, судя по всему, обоснован: в Турции — одной из двух стран, еще не ратифицировавших протокол о вступлении Швеции в альянс,— началось движение в сторону одобрения заявки Стокгольма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генсек НАТО Йенс Столтенберг (слева) и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон

Фото: Reuters Генсек НАТО Йенс Столтенберг (слева) и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон

Фото: Reuters

О письме генсека НАТО Йенса Столтенберга во вторник сообщило агентство Bloomberg. Из публикации следует: он выразил надежду, что к намеченной на 28–29 ноября встрече глав МИДов стран—членов блока вопрос о вступлении Швеции будет окончательно урегулирован. По мнению Йенса Столтенберга, все условия для этого шведы выполнили. «Я жду вступления Швеции в альянс в самом ближайшем будущем. Время для этого пришло»,— заявил генсек альянса в ходе визита в Стокгольм. Целью поездки, как пояснил Йенс Столтенберг, собственно и стало «обсуждение финальных шагов» на пути вступления Швеции в НАТО.

По словам генсека, «Швеция располагает высокоэффективными вооруженными силами и многолетним опытом сотрудничества с НАТО». «Она все глубже интегрируется в Североатлантический альянс. Буквально за последние несколько дней британский авианосец Queen Elizabeth посетил Гетеборг, американские бомбардировщики провели учения со шведскими самолетами, а силы специального назначения стран—членов НАТО и Швеции прошли подготовку в районе Балтийского моря»,— напомнил он по итогам переговоров со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном, добавив, что вступление Швеции сделает НАТО сильнее.

Среди прочего, в НАТО, по словам Йенса Столтенберга, рассчитывают на то, что военно-промышленные мощности Швеции помогут альянсу нарастить поставки вооружений Украине.

Во вторник в Стокгольме открылся двухдневный Промышленный форум НАТО. Это мероприятие впервые проводится за пределами альянса.

По мнению Йенса Столтенберга, Швеция сделала все необходимое, чтобы стать полноценным членом НАТО. «Швеция внесла поправки в свою конституцию, подкорректировала законы, приняла дополнительные меры по борьбе с терроризмом, возобновила поставки оружия в Турцию»,— отметил он. НАТО, по словам генсека, также согласовало ряд дополнительных шагов по борьбе с терроризмом.

И все это, как следовало из его вступительной речи на пресс-конференции в Стокгольме, для того, чтобы удовлетворить требования Турции. «Ни одна другая страна—член НАТО не подвергалась такому количеству угроз со стороны террористов, как Турция, и я рад, что мы смогли заняться этими обоснованными озабоченностями (Анкары.— “Ъ”) таким образом, чтобы заявка Швеции на вступление (в альянс.— “Ъ”) продвинулась вперед»,— сказал он.

Напомним, Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО вскоре после начала российской военной операции на Украине — 18 мая 2022 года. Большинство стран—членов альянса оперативно урегулировали все формальности на пути их присоединения к блоку, однако два государства — Турция и Венгрия — предъявили дополнительные требования. Наиболее обширный список претензий выдвинула Анкара: речь шла о необходимости пересмотра политики Финляндии и Швеции по предоставлению убежища курдским активистам и турецким оппозиционерам, которых власти Турции называют террористами. У финнов с этим было меньше проблем (кроме того, в Финляндии не было инцидентов с сожжением Корана), и после нескольких раундов переговоров с турками они в апреле 2023 года официально вошли в альянс. Йенс Столтенберг еще тогда заявил, что надеется на скорейшее одобрение всеми странами и шведской заявки. Судя по последним новостям, он рассчитывает поставить точку в этом вопросе до конца года.

Оптимизма явно прибавили действия турецких властей: в понедельник президент Реджеп Тайип Эрдоган внес на рассмотрение парламента документы для ратификации шведской заявки.

Спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш сегодня пообещал, что соответствующий законопроект будет рассмотрен в ближайшее время.

Позиция Венгрии пока остается неоднозначной. В сентябре венгерские власти в очередной раз раскритиковали Швецию за «неуважительное отношение» к их демократии и политике. Во вторник власти Венгрии подчеркнули, что скорость рассмотрения соответствующего пакета документов в их парламенте не зависит от действий Анкары. В то же время они ранее обещали не становиться «последним препятствием» на пути Швеции в НАТО.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём сказал местным СМИ, что рассчитывает на скорое завершение необходимых процедур обеими странами. «Чтобы процесс (вступления Швеции в НАТО.— “Ъ”) начался, за это должен проголосовать парламент (Турции.— “Ъ”). Конечно, парламент обладает суверенитетом, но это (решение президента Турции о внесении необходимых документов.— “Ъ”) — четкий сигнал о том, что процесс начался»,— сказал Тобиас Билльстрём (цитата по ТАСС). По его словам, в Стокгольме ожидают, что «то же самое скоро произойдет и в Будапеште».

Российские власти ранее не раз критически высказывались о сближении Финляндии и Швеции с НАТО.

На минувшей неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что «вступление Финляндии в Североатлантический альянс и проведение совместных мероприятий на территории Швеции создали дополнительный очаг напряженности (для России.— “Ъ”)».

«В ближайшей перспективе не исключается размещение на территории этих стран коалиционных военных баз и ударных видов вооружений»,— добавил он.

Из комментариев президента РФ Владимира Путина следует, что именно этот фактор (а не само по себе расширение НАТО на Север) в наибольшей степени беспокоит Москву. «У нас нет таких проблем со Швецией и Финляндией, которые, к сожалению, есть с Украиной. У нас нет территориальных вопросов и споров, у нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии и Швеции в НАТО. Хочется им (вступить в НАТО.— “Ъ”) — пожалуйста,— заявил Владимир Путин ранее журналистам.— Только они должны ясно и четко себе представлять, что раньше не было никаких для них угроз, а теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы нам».

Елена Черненко