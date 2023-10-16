НАТО тренирует в себе сдерживание

В понедельник стартовали учения НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon («Стойкий полдень»). В десятидневных маневрах, которые проходят на юге Европы, планируется задействовать около 60 военных самолетов, включая те, что способны нести ядерное оружие. Анонсируя учения, в НАТО подчеркнули, что они являются ежегодными, не связаны с какими-либо текущими событиями и не предполагают задействование настоящих ядерных боезарядов. В Москве тем не менее считают эту практику Североатлантического альянса «все более конфронтационной, а в некоторых аспектах — угрожающей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Учения Steadfast Noon по оценке возможностей ядерного сдерживания НАТО пройдут в небе над Италией, Хорватией и Средиземным морем

Фото: Kenzo Tribouillard / AFP Учения Steadfast Noon по оценке возможностей ядерного сдерживания НАТО пройдут в небе над Италией, Хорватией и Средиземным морем

Фото: Kenzo Tribouillard / AFP

Учения Steadfast Noon проводятся уже более десяти лет — как правило, в октябре, но каждый год на новой территории (поочередно то в Северной, то в Южной Европе). Италия — одна из пяти стран—членов НАТО, на территории которых размещено американское ядерное оружие (наряду с Бельгией, Германией, Нидерландами и Турцией).

В последние годы, анонсируя осенние маневры, в НАТО особо подчеркивают их рутинный, плановый характер, а также делают акцент на том, что настоящие ядерные боеприпасы не используются.

«Участвуют истребители, способные нести ядерные боеголовки, но не задействованы реальные бомбы. Учения не связаны с текущими мировыми событиями, и основная часть учений проводится по меньшей мере в 1 тыс. км от границ России»,— заявили в альянсе и на этот раз. При этом там напомнили, что в Стратегической концепции НАТО говорится: «Фундаментальная цель ядерного потенциала альянса заключается в сохранении мира, предотвращении принуждения и сдерживании агрессии». И подчеркнули: «Пока существует ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом».

Тем временем власти РФ будут учитывать ядерные учения НАТО в своем военном планировании.

«Учения, которые проводит Североатлантический альянс под предводительством США, становятся все более масштабными, характер, назовем вещи своими именами,— все более конфронтационным, в некоторых аспектах — угрожающим,— сказал журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков (цитата по ТАСС).— Мы будем реагировать спокойно. Будем учитывать все это при нашем военном планировании». Москва, по словам Сергея Рябкова, под давлением «не прогибается». «И никакие натовские учения, сколько бы тысяч военнослужащих и сколько бы стран в них ни принимало участия, не повлияют на наш твердый принципиальный курс на гарантированное обеспечение собственной безопасности, защиту и продвижение интересов страны»,— добавил замглавы МИД РФ.

По словам эксперта Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Александра Ермакова, особенность учений Steadfast Noon — «это их очень скромное, по меркам западных учений в целом, информационное обеспечение». «Интересно было бы узнать, подключились ли к ним новые или даже будущие члены альянса — Финляндия и Швеция. Также хотелось бы понять, насколько в них задействована "новая матчасть" — в частности, истребители F-35 европейских стран, которые в ближайшие годы должны стать основными носителями американских ядерных бомб. К сожалению, все это нам, вероятно, придется выяснять в основном ретроспективно и по сторонним источникам»,— отметил эксперт в беседе с “Ъ”.

В Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN, некоммерческая организация, деятельность которой была отмечена Нобелевской премией мира) в понедельник раскритиковали учения НАТО.

«Давайте внесем ясность: Steadfast Noon — это репетиция ядерной войны в Европе. (Проводить такие учения.— “Ъ”) это безрассудно и безответственно в лучшие времена, но делать это, когда совсем рядом ведется полномасштабная война (речь идет о военной операции на Украине.— “Ъ”)… (Такой шаг.— “Ъ”) только угрожает дальнейшей эскалацией ядерной напряженности»,— говорится в сообщении ICAN в соцсети X (бывший Twitter).

Минобороны РФ проводило последние учения ракетных войск стратегического назначения в сентябре в Свердловской области. По сообщениям ведомства, в них было задействовано более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники, включая подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс».

Елена Черненко