Целого мира НАТО

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Главы МИД стран-членов НАТО в Берлине провели последнюю сверку часов перед июньским саммитом альянса в Мадриде. Противостояние с Россией в связи с конфликтом на Украине и c Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе ускорили работу над стратегией «глобального НАТО», претендующего на роль главной военной силы, центра мировой политики и гаранта безопасности. Первым испытанием жизнеспособности новой стратегии станет решение вопроса об ускоренном приеме Финляндии и Швеции. Главным оппонентом выступила Турция, недовольная поддержкой, оказываемой этим странами курдским сепаратистам. Впрочем, в Берлине глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что Анкара не против политики «открытых дверей» НАТО, и дал понять, что компромисс возможен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обращаясь к участникам берлинской встречи НАТО на правах хозяйки, глава МИД Германии Анналена Бербок призвала их осознать, что российская военная операция на Украине стала не только беспрецедентным вызовом Западу, но и началом нового этапа в истории альянса

Фото: Janine Schmitz / Photothek / Getty Images Обращаясь к участникам берлинской встречи НАТО на правах хозяйки, глава МИД Германии Анналена Бербок призвала их осознать, что российская военная операция на Украине стала не только беспрецедентным вызовом Западу, но и началом нового этапа в истории альянса

Фото: Janine Schmitz / Photothek / Getty Images

Завершившаяся в воскресенье двухдневная встреча глав МИД стран-членов НАТО в Берлине продолжила «неделю западной солидарности» в Германии, начатую встречей «Группы семи» в коммуне Вангельс (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на побережье Балтийского моря.

Встреча G7, главными темами которой стали поддержка Украины и поиск новых путей усиления санкционного давления на Россию, передала эстафету заседанию глав МИД НАТО, на котором обсуждались уже не экономические, а военные средства сдерживания Москвы. В связи с этим глава МИД Германии Анналена Бербок и большинство ее коллег по G7 для продолжения дискуссии по ключевым для западных союзников вопросам переместились с балтийского побережья в германскую столицу.

В Берлине их ждали госсекретарь США Энтони Блинкен (на встрече G7 Вашингтон представляла замгоссекретаря Виктория Нуланд), коллеги из других стран-членов НАТО, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, и, наконец, главные ньюсмейкеры — министры иностранных дел претендующих на членство в НАТО Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде.

В своем обращении к участникам встречи глава МИД Германии Анналена Бербок призвала их осознать, что начало российской спецоперации на Украине стало не только беспрецедентным вызовом Западу, но и отправной точкой нового этапа в развитии альянса. По ее словам, главным ответом должно стать расширение НАТО путем реализации политики «открытых дверей» за счет государств, вынужденно отказывающихся от прежнего нейтралитета в пользу членства в альянсе.

«Мир после 24 февраля изменился, и с этого момента НАТО имеет другое значение, особенно для друзей в северной Европе — Швеции и Финляндии»,— сообщила Анналена Бербок. Отметив, что эти страны изначально «не хотели вступать в НАТО, а теперь их туда толкают», Анналена Бербок призвала решить вопрос об их приеме в альянс в кратчайшие сроки. «Мы как правительство ФРГ все подготовили для того, чтобы очень быстро запустить процесс ратификации соответствующих документов»,— заверила глава МИД Германии.

Через считаные часы, в воскресенье Финляндия приняла официальное решение о запросе на прием в НАТО. «Сегодня президент и правительственный комитет по внешней политике и обороне приняли решение подать заявку на членство в НАТО. Это исторический день. Открывается новая эра»,— заявил на пресс-конференции в Хельсинки президент страны Саули Ниинистё. На решение процедурных вопросов внутри самой Финляндии уйдут ближайшие три дня — в понедельник пройдет обсуждение в парламенте, который проголосует во вторник, а в среду заявка Хельсинки будет направлена в Брюссель.

Между тем ближе к вечеру пришло сообщение о том, что и Швеция приняла решение подать заявку на членство в НАТО. В заявлении правящей социал-демократической партии также говорится, что в случае одобрения заявки Швеция не допустит размещения на ее территории ядерного оружия и постоянных военных баз.

Как бы то ни было, даже при самом благоприятном раскладе прием новобранцев в НАТО неизбежно растянется на несколько месяцев, учитывая, что заявка сначала должна быть рассмотрена Советом НАТО, после чего пройдут переговоры с альянсом и подписание соглашения о членстве, которое должно быть ратифицировано на национальном уровне во всех 30 странах альянса.

Примечательно, что в ходе своей пресс-конференции президент Ниинистё повторил тезис главы МИД Германии о том, что к этому решению Финляндию подтолкнули события на Украине, и заверил, что выбор его страны не направлен против кого бы то ни было. Комментируя свой разговор с российским президентом Владимиром Путиным, состоявшийся в минувшую субботу, Саули Ниинистё также сообщил, что «реакция Путина на заявление Финляндии была менее жесткой, чем любой российский комментарий с 2016 года».

«Ясно, насколько важна для НАТО заявка Финляндии и Швеции на вступление. Мы посмотрим, как можно обеспечить гарантии их безопасности, включая усиление присутствия НАТО в балтийском регионе близ Швеции и Финляндии»,— заявил в воскресенье в ходе итоговой пресс-конференции в Берлине генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В то время как подавляющее большинство стран-членов НАТО изначально поддержали расширение альянса за счет скорейшего вступления в его ряды Финляндии и Швеции, главным, но не единственным оппонентом выступила Турция. В связи с этим одна из главных интриг встречи в Берлине состояла в том, удастся ли в ее ходе добиться изменения позиции Анкары, демонстрировавшей неготовность поддержать заявку Финляндии и Швеции. Накануне встречи в Берлине президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара негативно оценивает возможность присоединения к НАТО Швеции и Финляндии, назвав эти две страны «гостевым домом для террористических организаций» — членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

Выразив сожаление по поводу решения предыдущего турецкого руководства согласиться на принятие в НАТО Греции, президент Эрдоган подчеркнул, что его Анкара не хочет совершить вторую историческую ошибку.

«Подавляющее большинство граждан Турции против членства этих двух стран. Люди просят нас заблокировать их вступление»,— сообщил перед отлетом в Берлин глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выразив мнение о том, что в рядах НАТО не должно быть стран, поддерживающих курдские формирования, которые ведут вооруженную борьбу против Турции. «Нам нужно поговорить обо всем этом с союзниками и с этими двумя странами»,— многозначительно заметил турецкий министр.

Между тем тон его нового заявления, сделанного по итогам встреч в Берлине, стал намного более примирительным. Мевлют Чавушоглу заверил, что Анкара не против политики «открытых дверей» НАТО, и дал понять, что компромисс возможен. «Мои коллеги заявили о готовности работать с нами по моментам, беспокоящим нас. Вчера с нашей стороны были предоставлены все факты их сотрудничества с РПК»,— заявил на брифинге в Берлине Мевлют Чавушоглу.

О готовности в ближайшее время снять свои ранее высказанные возражения сигнализировала и Хорватия. «Думаю, что обсуждение идет в верном направлении. Надеюсь, что у нас состоится удачная финальная дискуссия, и что мы сможем добиться результата и продемонстрировать солидарность»,— заявил в воскресенье глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман.

Неформальная министерская встреча НАТО в Берлине стала последней сверкой часов перед намеченным на 29–30 июня саммитом альянса в Мадриде, на котором должна быть утверждена новая стратегия альянса. Подготовка к саммиту и работа над новой стратегической концепцией, которой НАТО будет руководствоваться в следующем десятилетии, стала главной темой состоявшегося в субботу разговора госсекретаря США Энтони Блинкена с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

О том, как изменится будущая стратегия НАТО, сообщила принявшая участие во встрече в Берлине глава МИД Великобритании Лиз Трасс. «Важно, чтобы мы сконцентрировались на глобальном НАТО. Защищая евроатлантическую безопасность, нам также необходимо обращать внимание на безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе»,— заявила Лиз Трасс.

Между тем стремление Североатлантического альянса выйти за пределы его традиционной зоны ответственности на европейском континенте прокомментировал, выступая в минувшую субботу, на 30-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, в предыдущих концепциях НАТО «линия обороны, которая в холодную войну проходила по Берлинской стене — бетонная и воображаемая — между двумя военными блоками, уже пять раз двигалась на восток». «Устами Столтенберга, Лиз Трасс и других, НАТО несет глобальную ответственность за решение проблем безопасности, прежде всего в Индо-Тихоокеанском регионе. То есть, следующая линия обороны будет сдвинута, как я понимаю, где-то в район Южно-Китайского моря»,— констатировал российский министр.

Сергей Строкань