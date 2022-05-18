Турция против викингов и финнов

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Единство НАТО подверглось серьезному испытанию. В то время как подавляющее большинство членов Североатлантического альянса горячо поддержало заявки на вступление в него Швеции и Финляндии, резко против выступила Турция. Более того, по данным западных СМИ, она фактически сорвала заседание, на котором в среду должно было начаться рассмотрение заявок. Турция выдвигает жесткие требования к Стокгольму и Хельсинки, а также продолжает добиваться уступок от Вашингтона. Коллизия становится серьезной проверкой на прочность для администрации американского президента Джо Байдена. Вслед за главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу переговоры в США в четверг проведут премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон и президент Финляндии Саули Ниинистё.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Adem Altan / AFP Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Adem Altan / AFP

В среду, 18 мая, целый день из столиц государств НАТО приходили свидетельства того, что Финляндию и Швецию в альянсе ждут и будут им только рады. «Обе эти страны внесут свой вклад в единство и силу нашего альянса»,— написал в Twitter премьер Словакии Иван Корчок. «Чешское правительство единогласно одобрило вступление Швеции и Финляндии в НАТО»,— рассказал глава Кабинета министров республики Петр Фиала. А его итальянский коллега Марио Драги пояснил целесообразность такого шага: «Запрос о членстве в НАТО — четкий ответ на российское вторжение на Украину и угрозу, которую оно представляет для мира в Европе, для нашей коллективной безопасности».

Вал однотипных заявлений был неслучаен: именно в среду Финляндия и Швеция подали официальные заявки на вступление в альянс. На состоявшейся утром в Брюсселе встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом постпреды двух стран при альянсе Клаус Корхонен и Аксель Вернхофф передали ему письма, в которых была официально «выражена заинтересованность» в присоединении к военно-политическому блоку.

Позднее в этот же день посол Швеции в Москве Малена Мард проинформировала первого замглавы МИД РФ Владимира Титова об историческом решении Стокгольма. Реакция оказалась негативной. По итогам беседы в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что вступление Швеции в НАТО «не отвечает долгосрочным интересам шведского народа» — в частности, потому, что приведет к утрате ею «суверенитета в принятии внешнеполитических решений» и «нанесет существенный ущерб безопасности Северной Европы и на европейском континенте в целом». Те же слова с полной уверенностью можно было бы отнести и к аналогичному шагу со стороны Финляндии.

При этом жесткая критика прозвучала не только из Москвы (что ожидаемо), но и (что куда более скандально) от одного из членов НАТО — Турции. Еще в понедельник президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, имея в виду Финляндию и Швецию, заявил: «Ни одна из этих стран не имеет четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций». Имелось в виду лояльное отношение Стокгольма и Хельсинки к Рабочей партии Курдистана (РПК), членов которой Анкара считает террористами.

В среду, выступая в парламенте на заседании правящей Партии справедливости и развития, президент Эрдоган дал понять, что настроен столь же решительно, как и раньше: «Мы попросили выдать нам 30 террористов, нам их не выдали. Вы нам не выдаете террористов, но в то же время ждете от нас поддержки в вопросе членства в НАТО. НАТО — это организация безопасности, поэтому мы не скажем "да" организации, которая сама лишена безопасности».

Обратился он с претензиями и к коллегам по НАТО: «Если мы союзники, то надо уважать и поддерживать обеспокоенности Анкары по вопросам своей безопасности, по вопросам своих границ. Мы видим, что к нам нет такого отношения».

Вскоре после этого ряд западных СМИ сообщили: Турция заблокировала начало рассмотрения заявки Швеции и Финляндии. По словам анонимного источника газеты The Financial Times, постпреды стран НАТО в среду провели встречу, чтобы сразу начать переговоры о вступлении этих двух государств в альянс, однако «возражения со стороны Анкары сорвали голосование». Немецкое агентство DPA подтвердило: турецкая сторона ясно дала понять, что в настоящий момент не может одобрить начало переговоров. Теперь, вероятно, НАТО не сможет завершить первый этап рассмотрения заявок в течение одной или двух недель, как изначально планировал генсек альянса Йенс Столтенберг.

По сообщению агентства Bloomberg, ссылающегося на анонимных турецких официальных лиц, речь идет о своеобразном торге со стороны Анкары. В обмен на согласие на членство Швеции и Финляндии в НАТО турецкая сторона требует от них отказа от поддержки любых курдских организаций (не только РПК), а также отмены ограничений на экспорт оружия в Турцию. Эти ограничения, напомним, были введены после вторжения турецких сил в Сирию в 2019 году, чтобы оттеснить от границы курдские «Отряды народной самообороны».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (в центре), посол Клаус Корхонен (слева) и посол Швеции Аксель Вернхофф

Фото: Johanna Geron, Pool / AP Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (в центре), посол Клаус Корхонен (слева) и посол Швеции Аксель Вернхофф

Фото: Johanna Geron, Pool / AP

В связи с этим собеседники Bloomberg утверждают: Анкара не ставит никаких условий помимо тех, что непосредственно связаны с политикой Хельсинки и Стокгольма. Однако в целом претензий со стороны Турции к НАТО (и в первую очередь к США) немало. Ключевая из них связана с американскими санкциями за приобретение российских систем С-400. Турецкая сторона добивается отмены решения предыдущей администрации США исключить Анкару из программы по производству американских истребителей F-35 в наказание за ключевую оборонную сделку с Москвой. Кроме того, Турция намерена добиться уступок в вопросе модернизации самолетов F-16, находящихся у нее на вооружении (соответствующая проблема также возникла в связи с санкциями против турецкого ВПК).

При этом цитируемые Bloomberg турецкие источники отмечают: позиция Анкары по членству Швеции и Финляндии в НАТО «никак не связана со связями Турции и России или дружбой президента Эрдогана с российским президентом (Владимиром.— “Ъ”) Путиным», а продиктована «собственными национальными интересами».

Озабоченности турецкой стороны в эти дни обсуждает в США глава МИДа Мевлют Чавушоглу. На вторую половину среды по местному времени в Нью-Йорке планировалась встреча господина Чавушоглу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. «Главные вопросы — Финляндия и Швеция в НАТО и F-16»,— подтвердил агентству ТАСС источник в турецкой делегации.

При этом в четверг — день, когда Мевлют Чавушоглу еще будет находиться в США,— американский президент Джо Байден примет в Белом доме представителей другой стороны конфликта: премьера Швеции Магдалену Андерссон и президента Финляндии Саули Ниинистё.

Официальные представители Белого дома и Госдепартамента США накануне этих переговоров делали акцент на важности единства НАТО. «Мы уверены, что как альянс достигнем консенсуса относительно вхождения Финляндии и Швеции в состав НАТО»,— заверила новый пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Уверенность выразил и представитель Госдепартамента Нед Прайс. Однако на брифинге во вторник он всячески уходил от прямых ответов на вопросы о том, насколько серьезными могут быть проблемы в связи с особой позицией Анкары. Не ответил он и на просьбу уточнить, «запрашивала ли Турция что-либо у США в обмен» на поддержку заявок Финляндии и Швеции. «Мы не собираемся рассказывать о частных беседах»,— лишь многозначительно заметил господин Прайс в связи с этим.

Павел Тарасенко, Сергей Строкань