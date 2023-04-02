Финляндии это НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал документ о ратификации вступления Финляндии в Североатлантический альянс. Официально страна присоединится к нему, как только соответствующий протокол из Анкары получат в Вашингтоне и Финляндия подтвердит свое намерение стать членом НАТО. По оценке генсека блока Йенса Столтенберга, это произойдет до середины апреля. Генсек выразил надежду, что к июлю ряды альянса пополнит и Швеция. Обе страны, в течение многих десятилетий придерживавшиеся нейтралитета, подали заявки на вступление в альянс вскоре после начала специальной военной операции России на Украине. Российские представители уверяют, что с присоединением этих стран к альянсу «защищенность Европы» не улучшится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Yves Herman / Reuters Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Yves Herman / Reuters

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в альянс в мае прошлого года, однако из-за позиции Турции, недовольной терпимостью, проявляемой этими странами к деятельности курдских активистов на их территории, процесс их присоединения к НАТО затянулся. В итоге больше повезло Финляндии — она прошла этот путь менее чем за год.

30 марта парламент Турции ратифицировал протокол о присоединении Финляндии к НАТО, а уже 1 апреля на сайте государственного вестника Турции Resmi Gazete был опубликован указ господина Эрдогана, утвердившего это решение.

По словам Йенса Столтенберга, поприветствовавшего новости из Анкары, «Финляндия формально вступит в альянс в ближайшие дни». Произойдет это после того, как ратифицированные протоколы из Анкары и Будапешта, где на несколько дней раньше одобрили финскую заявку, прибудут в Вашингтон. Как только документы окажутся у США — депозитария Североатлантического договора, заключенного 4 апреля 1949 года, господин Столтенберг «пригласит» Хельсинки присоединиться к альянсу, на что Финляндия должна ответить согласием.

«С нетерпением жду поднятия флага Финляндии в штаб-квартире НАТО в ближайшие дни. Вместе мы сильнее и в большей безопасности»,— заявил Йенс Столтенберг.

«Мы будем защищать друг друга»,— согласилась с ним Санна Марин, премьер-министр Финляндии, где 2 апреля прошли парламентские выборы. Она также добавила, что ее страна «поддерживает Швецию сейчас и в будущем и поддерживает ее заявку».

О том, что изначально Финляндия собиралась вступать в НАТО только одновременно со Швецией, в последние недели старались особо не вспоминать. Ведь совместное присоединение к альянсу преподносилось и в самом блоке, и в этих странах как единственно правильное решение. Однако после январского инцидента в Стокгольме с сожжением Корана напротив посольства Турции праворадикальным политиком Расмусом Палуданом в Хельсинки впервые допустили, что вступят в НАТО, не дожидаясь соседа. Такой поворот поначалу возмутил Швецию, поэтому в Финляндии попытались заверить, что о самостоятельном вступлении вовсе не помышляют, и какое-то время действительно настаивали на необходимости придерживаться плана — две ранее нейтральные страны должны стать частью блока одновременно.

Однако в марте, когда после демонстративной приостановки в январе возобновились трехсторонние переговоры Хельсинки, Стокгольма и Анкары, стало ясно: до майских выборов президента и парламента Турции заявка Швеции с места не сдвинется. Господин Эрдоган и представители его команды по-прежнему считают, что она недостаточно активно «борется с терроризмом». Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей НАТО, после выборов в мае Турция собирается смягчить свои требования к Швеции. Йенс Столтенберг надеется, что к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе скандинавское королевство присоединится к альянсу.

В итоге Финляндия, лишь немного поступившись принципами, вступает в НАТО в гордом одиночестве. Впрочем, для России присоединение к альянсу Финляндии является куда более значимым событием, чем будущее вступление в него Швеции.

Во-первых, в результате граница между странами блока и РФ в ближайшие дни увеличится на 1340 км — как отмечают западные СМИ, «примерно вдвое». И это станет максимальным приближением НАТО к российским границам за все время существования альянса. Во-вторых, как отметила британская газета The Guardian, Финляндия станет седьмой страной НАТО на Балтийском море, «что еще больше усложнит доступ России к побережью Санкт-Петербурга и ее небольшого эксклава Калининграда».

Впрочем, в мае 2022 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что «у России нет проблем с этими государствами (Финляндией и Швецией.— “Ъ”)», поэтому «непосредственной угрозы расширение за счет этих стран для России не создает». С президентом согласился зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он сказал, что с пониманием относится к североатлантическим устремлениям скандинавских стран, «если они почувствуют себя лучше и спокойнее». Правда, предупредил, что теперь они должны быть готовы к появлению у «порога» их дома «"Искандеров", гиперзвуковых ракет и военных кораблей с ядерным оружием».

Тогда, правда, еще было непонятно, насколько затянется процесс ратификации заявок. И когда ситуация — как минимум с Финляндией — начала проясняться, представители РФ начали делать более жесткие заявления. Посол России в Швеции Виктор Татаринцев 28 марта опубликовал статью, в которой, в частности, говорится: «После вступления Финляндии и Швеции общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза. Если кому-то до сих пор кажется, что это каким-то образом улучшит защищенность Европы, будьте уверены, новые члены враждебного блока станут легитимной целью для ответных мер со стороны России, в том числе военного характера».

Алексей Забродин