Минэкономики советует приостановить туры в Израиль, Ливан, Иорданию и Палестину
Минэкономики рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории в туристических целях. Ведомство также советует российским туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в упомянутые страны «до нормализации обстановки». Российским туристам, находящимся в этих странах, рекомендуется «проявлять осторожность в своих действиях и перемещениях, следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их указаниям», говорится в пресс-релизе ведомства.
С 7 октября продолжается война Израиля с палестинским движением «Хамас». Израиль сообщал о 1,4 тыс. погибших, палестинская сторона оценивает их число в 3,7 тыс. Среди жертв — 20 россиян, пропавшими без вести считаются еще семеро. В посольство РФ в Тель-Авиве обратились более 6 тыс. россиян, около 300 человек просили включить их в списки для возможной эвакуации.
О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Газу не открыли для помощи».