Главные новости за 16 — 20 августа. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Саратовские власти усомнились в праве на землю под рынком у вокзала. Глава администрации Лада Мокроусова уверяет, что о возможной нелегитимности приватизации участка на пересечении Аткарской и Кутякова, ей рассказали некие «представители общественности».

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин снял все энтеровирусные ограничения. С 17 октября возобновилась работа бассейнов в школах и детских садах.

Саратовский оперный театр теряет подрядчика накануне отопительного сезона. Контракт на реконструкцию театра перестает действовать со следующего понедельника. Теперь генеральный подрядчик, который осваивает на объекте более 2 млрд руб., должен будет вернуть аванс и здание заказчику. Директор «Адепт Строя» Михаил Варлахин утверждает, что чиновники без объяснения причин перестали принимать и оплачивать выполненные работы. Авторы проекта отмечают: смена подрядчика в процессе входа в отопительный сезон может обойтись бюджету в сотни миллионов.

Мэрия Саратова поделилась с «Ъ» существующими планами на участок под одним из домов, расположенных возле Привокзальной площади, где в ближайшие годы пройдет реконструкция. Ранее власти заявляли о возможной необходимости снести расположенное там здание — выявленный объект культурного наследия, бывший универмаг Рязано-Уральской железной дороги. Ценные элементы памятника в случае сноса смогут сохранить. Градозащитники считают подобное «разбиранием наследия на органы» и рассчитывают на поддержку спикера ГД Вячеслава Володина, отметившего необходимость особого подхода к ситуации.

На саратовской «Протон-Арене» первые игры пройдут в новогодние праздники. Подрядчик и чиновники утверждают, что стадион сдадут до 1 января 2024 года.

Волгоградская область оказалась в конце рейтинга доходов населения — на 72 месте из 85 возможных. Саратовская область — 67-я, Пензенская — 61-я, Астраханская — 60-я.

В Волгограде за 11 млрд руб. выбрали перевозчика для шести автобусных маршрутов. Название организации-победителя пока неизвестно, но обслуживать она будет шесть маршрутов.

В Саратове выбрали финалистов конкурса подрядчиков микрорайона на месте аэропорта. Пять участков может получить «Кронверк», «Шэлдом» или «Лесстр».

Игорь Воронин снова возглавил Волжский Волгоградской области. Впервые он стал руководителем городской администрации в 2000-м. С тех пор господин Воронин пропустил только один четырехлетний мэрский срок.

Саратовская прокуратура вернула дело Ивана Козаченко на дорасследование в третий раз. Бывшему замминистра транспорта региона вменяют злоупотребление полномочиями. Следствие утверждает, что обвиняемый в бытность замглавы Энгельсского района подписал постановления о выделении земельных участков многодетным семьям в санитарно-защитной зоне кладбища, где невозможно строительство жилых домов и инфраструктуры. Ранее «Ъ» нашел документы о выделении указанной земли за подписью тогдашнего главы района, а ныне депутата Госдумы Александра Стрелюхина.

В Саратове посадили под домашний арест начальника дирекции ПривЖД.

В Пензе продлили арест актрисе Рамиле Искандер. Фигурантку задержали в Москве 29 августа за покушение на сбыт крупной партии наркотиков. В машине артистки нашли около 2 кг мефедрона, а дома — контейнер со следами белого порошка.

Экс-замначальника саратовского управления Росгвардии получил десять лет строгого режима. Анатолия Валгуцкова осудили по делу о взятках и мошенничестве. Суд установил, что фигурант примерно за два года получил «за общее покровительство» от двух владельцев охранных предприятий более 670 тыс. руб. От еще одного бизнесмена подсудимый получил телевизор, который якобы предназначался «для нужд Донбасса».

Волгоградская семья добилась пересмотра отмены решения о выдаче жилья. Верховный суд РФ вернул на новое рассмотрение иск многодетной семьи Синюковых. В январе 2022 года Центральный городской суд Волгограда обязал мэрию предоставить истцам квартиру по договору соцнайма — вместо выделенной ранее из маневренного фонда после расселения из непригодной к проживанию. Городская администрация оспорила решение первой инстанции в областном суде. Юрист волгоградцев считает решение ВС важным для всех переселенцев из аварийного жилья.

Саратовские власти не сдадут ледовую арену в Соколовом в октябре. Когда спикер ГД Вячеслав Володинпоинтересовался темпами строительства объекта, мэр Лада Мокроусова сообщила, что имеет «большие сомнения» в возможности закончить стройку до начала зимы.

Пензенская область оказалась в числе самых инновационных регионов ПФО — на шестом месте. Саратовская область заняла предпоследнее 13-е. место.

В Волгограде стоимости мойки автомобиля выросла за неделю на восемь процентов. Зато бензин АИ-92 подешевел на 0,6%, АИ-98 и выше — на 0,4%.

В Саратове отменили концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы».

В Пензе экс-министра культуры и туризма Татьяну Курдову осудили за фиктивное трудоустройство беременной дочери в областной драматический театр. Следствие оценило ущерб госорганам почти в 400 тыс. руб. Условный срок получил и второй фигурант, директор театра Александр Фомин.

СКР Саратовской области передало в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения дело бывшего главы регионального министерства строительства и ЖКХ Дмитрия Тепина. Экс-чиновнику вменяют злоупотребление полномочиями, выразившееся в недостаточном усердии в вопросе повышения стоимости квадратного метра для госпрограммы по предоставлению жилья детям-сиротам и плохом контроле за региональным застройщиком «Госжилстрой». Адвокат фигуранта настаивает на нелогичности обвинения и напоминает — по делу «Госжилстроя» уже вынесли приговор, а ныне обвиняемый проходил по нему свидетелем.

В Саратове за распоряжение городской недвижимостью оштрафовали директора «Банно-прачечного хозяйства».

Пензенская область вошла в программу развития промышленного туризма.

В инфраструктуру Волгоградской области РЖД вложит более 49 млрд руб.

Работодатели Саратовской области должны 515 сотрудникам больше 12 млн руб. Все должники — организации в процессе банкротства. У остальных жителей региона, утверждают в Саратовстате, зарплаты выросли на 13,5%.

Дарья Васенина

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