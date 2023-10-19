Саратовские власти не сдадут ледовую арену в Соколовом в октябре

Ледовая арена в саратовском поселке Соколовый будет достроена до конца года — новый срок назвала мэр Лада Мокроусова в ходе поездки со спикером Госдумы Вячеславом Володиным на строящиеся спортивные объекты.

В частности, ледовую арену возле школы № 89 в поселке Елшанка госпожа Мокроусова пообещала сдать ко Дню хоккеиста — 1 декабря.

После того, как Вячеслав Володин поинтересовался темпами строительства объекта в Соколовом, Лада Мокроусова сообщила, что имеет «большие сомнения» в возможности закончить стройку до начала зимы. В конце лета глава администрации уверяла политика, что объект достроят в октябре 2023 года.

Никита Маркелов

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