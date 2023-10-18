В Волгограде продлили арест актрисе Рамиле Искандер

Железнодорожный районный суд Пензы продлил срок ареста актрисе Рамиле Искандер, сообщила пресс-служба инстанции.

Постановлением от 18 октября срок заключения артистки под стражу продлили на два месяца — до 21 декабря включительно (всего — три месяца и 22 дня). Решение еще не вступило в силу.

Госпожу Искандер задержали в Москве 29 августа за покушение на сбыт крупной партии наркотиков (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). В машине артистки нашли 10 кг мефедрона, а дома — контейнер со следами белого порошка.

В Пензе Рамиля Искандер оказалась после дачи показаний некоего свидетеля. 32-летний местный житель якобы утверждает, что поставлял актрисе наркотики. В середине сентября Железнодорожный райсуд заключил фигурантку под стражу, защита пыталась обжаловать решение в Пензенском областном суде.

Рамиля Искандер — заслуженная артистка России, актриса Российского академического молодежного театра. Снялась в 24 кинокартинах, среди которых «Доктор Рихтер», «Людмила Гурченко», «Чужое счастье» а также «Царь» Павла Лунгина. Госпожа Искандер озвучила сотни персонажей иностранных фильмов. 46-летняя актриса воспитывает десятилетнего сына.

Дарья Васенина

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