В Саратове за распоряжение городской недвижимостью оштрафовали директора бань

Прокуратура Саратова нашла нарушение в работе МУП «Банно-прачечное хозяйство. Директора Дмитрия Леонова привлекли к административной ответственности, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Во время проверки исполнения законодательства о государственной и муниципальной собственности выяснилось, что господин Леонов в обход комитета по управлению имуществом Саратова передавал городскую недвижимость «по договорам оказания услуг».

После проверки на директора МУПа завели административное дело о нарушении порядка согласования при совершении сделки по распоряжению муниципальным имуществом (7.35 КоАП РФ). Дмитрия Леонова оштрафовали на 1,8 тыс. руб.

Дарья Васенина

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