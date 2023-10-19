Стать бабушкой и получить срок

Бывший министр культуры Пензенской области Татьяна Курдова получила условный срок за фиктивное трудоустройство беременной дочери в областной драматический театр. Следствие оценило ущерб госорганам почти в 400 тыс. руб. Условный срок получил и второй фигурант, директор театра Александр Фомин — его также признали виновным во взятке за заключение госконтракта с определенным поставщиком. Ни подсудимые, ни гособвинение пока не решили, будут ли обжаловать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Курдова возглавляла пензенский минкульт с февраля 2017 по ноябрь 2021 года

Фото: Правительство Пензенской области Татьяна Курдова возглавляла пензенский минкульт с февраля 2017 по ноябрь 2021 года

Фото: Правительство Пензенской области

Ленинский районный суд Пензы признал бывшего министра культуры и туризма региона Татьяну Курдову виновной в организации растраты (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ) и мошенничества (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства. Второго фигуранта — экс-директора государственного учреждения «Пензенский областной драматический театр им. А.В.Луначарского» Александра Фомина осудили за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и получение взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ).

В ходе заседания установили, что Александр Фомин по указанию госпожи Курдовой фиктивно трудо­устроил в театр беременную на тот момент дочь чиновницы. В результате последняя с 2018 по 2021 годы получила из средств бюджетного учреждения заработную плату на общую сумму почти 77,5 тыс. руб. Горожанка также получала из фонда социального страхования пособие по временной нетрудоспособности и выплаты в связи с материнством: за указанный период сумма превысила 308 тыс. руб.

Суд также установил, что в период с февраля по май 2022 года господин Фомин получил взятку в размере 30 тыс. руб. за то, что театр заключил договора на подбор, монтаж и запись музыкальных произведений к спектаклям с определенным поставщиком.

В суде подчеркнули, что изначально Татьяне Курдовой (ч. 2 ст. 285 УК РФ) вменяли злоупотребление должностными полномочиями, однако в ходе заседания прокурор отказался поддерживать соответствующее обвинение. Адвокат подсудимой Алексей Потемин объяснил, что эпизод со злоупотреблением описывал те же обстоятельства, на которых основывались другие два.

Пресс-служба суда уточнила, что Александр Фомин полностью признал вину, а Татьяна Курдова — частично. По словам господина Потемина, его подзащитная отрицает причастность к организации растраты и мошенничества, но не сами действия, повлекшие ущерб.

В надзорном ведомстве отметили, что подсудимые частично компенсировали ущерб.

В результате судья Наталья Марчук решила взыскать с фигурантов в пользу отделения пенсионного фонда ущерб в размере более 187,5 тыс. руб. «Взыскание обращено на арестованные денежные средства осужденного в размере 123,2 тыс.»,— отметили в ­прокуратуре.

Судья Наталья Марчук учла наличие «смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, частичного возмещения ущерба»: бывшую чиновницу приговорили к трем годам лишения свободы условно и полутора годам запрета на административные должности. Экс-директор получил четыре года условно. В законную силу приговор не вступил.

В прокуратуре сообщили «Ъ», что решение о подаче апелляционного представления будет принято после получения полного текста ­приговора.

О возбуждении уголовного дела о взятке в отношении директора театра управление ФСБ по Пензенской области отчиталось в мае 2022 года. Силовики сообщали, что 10 тысяч руководитель получил в марте, а еще 20 тыс.— в мае; оперативники зафиксировали факт передачи и конфисковали средства на месте.

Обвинение госпоже Курдовой предъявили 28 февраля 2023 года. Период следствия оба фигуранта провели под подпиской о невыезде.

Татьяна Курдова занимала пост министра культуры с февраля 2017го по ноябрь 2021 года; награждена рядом почетных грамот от региональных органов госвласти, а также памятным знаком «За заслуги в развитии г. Пензы».

Адвокат Александра Фомина Максим Обухов сообщил «Ъ», что решение об обжаловании приговора будет принято после изучения мотивировочной части. Аналогичный ответ дал защитник госпожи Курдовой.

Никита Маркелов