Балет готовится к зиме

Контракт на реконструкцию саратовского оперного театра 1865 года постройки перестает действовать со следующего понедельника — это следует из документа, который региональные власти разместили на сайте «Госзакупки». Теперь генеральный подрядчик — московское ООО «Адепт Строй», который осваивает на объекте более 2 млрд руб. должен будет вернуть аванс в размере порядка 1 млрд руб. и здание заказчику. Директор «Адепт Строя» Михаил Варлахин утверждает, что чиновники без объяснения причин перестали принимать и оплачивать выполненные работы — объем долга может достигать 100 млн руб. Бизнесмен заявляет, что готов добиваться оплаты через суд. Авторы проекта отмечают: что смена подрядчика в процессе входа в отопительный сезон может обойтись бюджету в сотни миллионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сроков подачи отопления в здание оперного театра саратовские власти не называют

Фото: Николай Маркелов Сроков подачи отопления в здание оперного театра саратовские власти не называют

Фото: Николай Маркелов

Государственное учреждение Саратовской области «Управление капительного строительства» (УКС) разместило на сайте «Госзакупки» решение об одностороннем расторжении контракта на реконструкцию здания театра оперы и балета. Документ за подписью главы ведомства Владимира Шевцова от 13 октября 2023 года гласит, что контракт заканчивается через 10 дней с момента опубликования. Таким образом, генеральный подрядчик ООО «Адепт Строй» из Москвы уходит со строительной площадки в следующий понедельник — менее чем за два месяца до окончания срока ­контракта.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал, что регион будет расторгать контракт через суд и требовать неустойку за срыв сроков работ. Данных о соответствующих заявлениях в картотеке арбитражных дел нет. Упоминания о неустойке отсутствуют и в решении о расторжении контракта.

• Каменное здание саратовского театра оперы и балета построено в 1865 году. В 1962 году строение капитально реконструировали. Первые трещины на фасаде появились в начале 2000-х годов. Реконструкция объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения началась с октября 2020-го. Изначально сумма контракта составляла порядка 1,6 млрд, а работы должны были завершить к декабрю 2022 года. Осенью 2022 года контракт продлили до 15 декабря 2023 года, а сумма выросла более чем до 2 млрд. Источник финансирования — бюджет РФ.

В качестве повода чиновники указывают на то, что у генподрядчика прекращено действие лицензии на реконструкцию ОКН.

«Действие лицензии приостановлено потому, что я не смог вовремя пройти аттестацию. Аттестацию я не прошел, потому что нужно было ее оплатить. Денежные средства на счетах казначейства заказчик заморозил. Сейчас там лежит аванс в размере 1,09 млрд и более 50 миллионов моих средств, уже закрытых передаточными актами»,— рассказал «Ъ» Михаил Варлахин. По словам предпринимателя, с начала года ему подписали только один документ на сумму чуть менее 2 млн; тогда как все это время на строке шесть дней в неделю по 12 часов работают порядка 180 человек.

По словам собеседника «Ъ», помимо средств, которые он должен был получить в рамках текущей редакции договора, есть еще порядка 100 млн руб., на которые были проведены работы и закуплено оборудование под обещание заключить дополнительное соглашение, чего сделано не было. Речь идет об углублении подвала, усилении фундамента, монтаже гипсокартонных перегородок, работах на фасаде, закупке и монтаже систем теплоснабжения, пожаротушения и вентиляции, Господин Варлахин отметил, что сейчас оценить весь объем требований к региону сложно, однако добавил, что добиваться оплаты намерен через суд.

«На следующую неделю запланирован вывоз из бытовых помещений; демонтаж внешних и внутренних строительных лесов, за которые также не заплатили. Охрану я снимаю. Ограждение строительной площадки тоже мое, за которое мне не оплачено — его я тоже вправе снять»,— поделился планами собеседник «Ъ». Михаил Варлахин добавил, что после демонтажа лесов подготовить фасад к зиме будет значительно труднее.

Бизнесмен добавил, что после расторжения контракта ответственность за объект и вхождение в отопительный сезон ляжет на руководство оперного театра, поскольку, вопреки требованиям Градостроительного кодекса, площадку он принимал именно у этого юрлица, а вовсе не у УКС, который числится заказчиком работ.

Председатель комитета по реализации инвестиционных проектов строительства области Алексей Колодкин подтвердил «Ъ», что объект «передан в оперативное управление ГАУК „Саратовский академический театр оперы и балета“, передача объекта на реконструкцию осуществляется самим ­пользователем».

О важности своевременной подачи отопления и консервации фасада «Ъ» рассказал директор ООО «Саргорпроект», автор проекта реконструкции Андрей Родионов: «Изначально штукатурку на фасаде планировали воссоздавать частично, однако в процессе обнаружились существенные дефекты кирпичной кладки, вплоть до сквозных „вывалов“ целых участков — когда кирпичи в стене „держали“ только штукатурные слои. Совместно с производителями материалов и специалистами Политехнического университета разработали технологию. Пустоты и трещины заполняли инъекционным раствором; перекладывали участки кладки. После усиления конструкций субподрядчик приступил к подготовке поверхности фасадов к финишной защитно-декоративной отделке, состоящей из семи этапов. Уже проведена очистка поверхностей кирпича; нанесен консолидирующий грунт, укрепляющий и выравнивающий водопоглощающие характеристики фасадной поверхности кирпича; нанесены выравнивающие штукатурные слои. Воссозданы русты штукатурного слоя — основного элемента предмета охраны фасада здания. Работы производились согласно выданным проектной организацией „картам рустовки“, которые выполнялись на основании проведенного объемно-лазерного сканирования исторического фасада здания. Значительную часть подготовительных работ субподрядчик уже произвел — осталось завершить нанесение слоев защитно-декоративной отделки фасада».

Собеседник «Ъ» оценил стоимость проведенных работ в сумму порядка 300 млн руб. По его словам, отсутствие защитно-декоративных слоев или же хотя бы консервации означает, что фасад и здание в целом не готовы к грядущей зиме. «Здание отстояло несколько зим с оголенной кирпичной кладкой. Отсутствие отопления и должной консервации повлечет деструкцию прочностных и усиление водопоглощающих характеристик кирпича и уже нанесенных слоев как на фасаде, так и внутри здания». По словам господина Родионова, зима без налаженного отопления здания и должной консервации приведет к необходимости выполнять значительную часть упомянутых выше работ заново. В этом году отопительный сезон в Саратове начался 11 октября.

В начале позапрошлой недели «Ъ» запрашивал у региональных властей информацию о вступлении театра в отопительный сезон. В частности, чиновников спросили о запланированных работах, тепловом узле, источнике финансирования работ (с учетов заморозки казначейских счетов), сроках, а также об ответственности в случае возникновения последствий из-за ненадлежащего обслуживания здания в зимний период. «Ъ» также интересовался процедурой, в рамках которой власти планируют искать новую подрядную организацию для наладки ­отопления.

«Оборудование теплового узла смонтировано на объекте. Прорабатывается вопрос заключения договора временного теплоснабжения в период отопительного сезона 2023–2024 гг. »,— ответил господин Колодкин. Аналогичную информацию в тот же день опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин

Побывав на стройплощадке, корреспондент «Ъ» убедился, что на данный момент в здании проложены отопительные контуры, но не установлены батарейные секции, а на тепловом узле отсутствует автоматика. По словам Михаила Варлахина, отопительный пункт закуплен за счет средств субподрядчика под обещание заключить на оборудование дополнительное соглашение — документ так и не был подписан.

Никита Маркелов