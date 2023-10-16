«Наследие на органы»

Мэрия Саратова поделилась с «Ъ» существующими планами на участок под одним из многоквартирных домов (МКД), расположенных возле Привокзальной площади, где в ближайшие годы пройдет реконструкция. Ранее власти заявляли о возможной необходимости снести расположенное там здание — выявленный объект культурного наследия (ОКН), бывший универмаг Рязано-Уральской железной дороги. Ценные элементы памятника, в том числе и рельсы, при помощи которых возведены лестничные клетки, сохранить в случае сноса смогут — после консультации с градозащитным советом при облдуме. Глава указанного совета считает подобное «разбиранием наследия на органы» и надеется на поддержку спикера ГД Вячеслава Володина, отметившего необходимость особого подхода к ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Градозащитники считают дом на Аткарской достойным учебников по архитектуре

Фото: Дарья Васенина Градозащитники считают дом на Аткарской достойным учебников по архитектуре

Фото: Дарья Васенина

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова готовит проект «реконструкции автомобильных дорог с учетом транспортных потоков личного и общественного транспорта» на Привокзальной площади. Об этом говорится в подготовленном пресс-службой мэрии ответе на направленный «Ъ» запрос информации о судьбе дома на пересечении ул. Аткарской и Московской — выявленного ОКН «Дом жилой работников Рязано-Уральской железной дороги (РУЖД)» постройки 30х годов XX века. Документ подписал замглавы администрации, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Максим Сиденко. Ранее«Ъ» передавал заявление главного архитектора города Анастасии Пузановой о возможной необходимости снести здание для обустройства новой транспортной развязки («Ъ» № 183 от 03.10).

Указанный дом — выявленный ОКН «Дом жилой работников Рязано-Уральской железной дороги (РУЖД)» постройки 30-х годов XX века. Краевед Денис Жабкин отмечал, что сегодняшний вид здания отличается от изначальной постройки — в частности, утрачена остекленная ниша на втором этаже, но и сейчас бывший универмаг РУЖД представляет собой ценность в качестве одного из немногочисленных в Саратове памятников конструктивизма. «Этот дом мог бы попасть в учебники по архитектуре», — отметил председатель правления «Союза саратовских архитекторов» Евгений Спирин на встрече градсовета с депутатами и госпожой Пузановой.

О возможном намерении чиновников снести здание стало известно после обращения в июне этого года администрации Кировского района Саратова в суд с иском о признании недействительным приказа Минкульта РФ от 2001 года в части признания выявленным ОКН «Дома работников РУЖД». В мэрии свои требования обосновывают «нарушениями процедуры принятия указанного приказа», какими именно, уточнить не смогли. Как известно «Ъ», комитет культурного наследия региона уже представил в суде свои возражения.

«В случае принятия решения о сносе вопрос сохранения элементов, представляющих историческую ценность, рассмотрят при взаимодействии с градозащитным общественным советом при Саратовской областной думе и другими заинтересованными сторонами. Решение о сносе в настоящий момент отсутствует»,— заверили чиновники. Здесь речь идет о рельсах российского, в том числе имперского, и иностранного производства, которыми усилены лестничные марши универмага РУЖД. На импровизированных стройматериалах сохранились клейма. Также градозащитники выделяли «ценную ленточную ­расстекловку».

МКД на углу Аткарской и Московской сегодня находится в удовлетворительном состоянии — такой вывод, считает председатель градозащитного совета при Саратовской областной думе Владимир Лешуков, можно сделать по визуальному осмотру и со слов местных жителей. «Объект официально аварийным не признан, не было никаких экспертиз. Когда осматривали его с архитекторами, не заметили деформаций, диагональных трещин, проседания. В парочке мест немного подтекает кровля»,— рассказал господин ­Лешуков.

«Тему Аткарской поднимали на активе области, где выступал Вячеслав Володин (спикер Государственной думы. — «Ъ»). Ответ был такой: пока окончательное решение не принято, проекта нет. Он сказал, что нужно расселять общежитие, где люди действительно в отвратительных условиях прозябают. Нужно убирать ларьки, рынки, но вот в отношении конкретно этого объекта, может, действительно надо принять, как он выразился, особое решение»,— рассказал «Ъ» господин Лешуков.

Общественник уточнил, что градсовет выступает за сохранение здания в целом виде. «Мы можем рассмотреть возможность сохранить подоконник, рельсу, еще в каком-то месте дверь и так далее. Но это разбирание наследия на органы»,— считает собеседник. Владимир Лешуков отметил: градозащитники предлагают мэрии варианты сохранения «Дома работников РУЖД» под гостиницу, деловой центр или еще один корпус расположенного через дорогу филиала РАНХиГС.Самым благоприятным вариантом, считает собеседник, было бы восстановление изначального облика универмага. Тем не менее начальник ПривЖД Сергей Альмеев, передал глава совета, говорил о возможности в случае сноса забрать элементы рельсов в музей на станции Покровск (Энгельс).

Дарья Васенина