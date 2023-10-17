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Игорь Воронин снова возглавил Волжский Волгоградской области

Конкурсная комиссия утвердила действующего главу Волжского Игоря Воронина на новый срок. Конкуренцию господину Воронину составили Роман Еретенко и Виктор Кривенцев.

Конкурсная комиссия сформирована из двух списков: от губернатора главу города избирали начальник отдела госстроительства государственно-правового управления аппарата губернатора Павел Андреев, председатель регионального комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Михаил Битюцкий, председатель Общественной палаты Волгоградской области Татьяна Гензе и председатель комитета Волгоградской областной думы по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий Татьяна Распутина.

Вторая часть списка сформирована Городской думой Волжского. Среди выборщиков оказались учредитель регионального отделения ОНФ Лев Кириченко, муниципальный депутат Вера Лазарева, управляющий делами администрации округа Андрей Попов и председатель общественной палаты округа Мария Юдина.

Кандидатура Игоря Воронина получила 100% голосов конкурсной комиссии — теперь чиновник продолжит возглавлять администрацию в течение еще пяти лет.

Впервые Господин Воронин занял пост мэра Волжского еще в 2000 году и с тех пор не смог избраться главой администрации лишь на один срок, который тогда длился 4 года.

Никита Маркелов

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