В Волгограде стоимости мойки автомобиля выросла за неделю на восемь процентов

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области опубликовал данные по изменению потребительских цен в регионе за период с 10 по 16 октября 2023 года.

За указанный период в регионе снизились цены на детские овощные, мясные и фруктово-ягодные консервы (-2,5; 1,8 и 0,7% соответственно), творог (-1,3%), пшеничную муку и сметану (по 1,1%), черный байховый чай (-0,9%), стерилизованное молоко (-0,8%), пастеризованное молоко и сахар (-0,5%), вермишель (-0,2%), водку и сливочное масло (-0,1%), гречневую крупу (-2%), рис (-1,7%), пшено (-0,8%), картофель (-8,2%), яблоки (-4,2%), белокочанню капусту (-3,1%), репчатый лук (-1,4%), морковь (-0,6%).

Помидоры подорожали на 12,2%, свежие огурцы — на 6,4, свекла — на 0,9, бананы — на 0,05, свинина — на 1,6, говядина — на 0,5, куриные яйца — на 4,3, мясо кур охлажденное и мороженое — на 1,3, хлеб и изделия из пшеничной муки — на 1%, колбаса вареная — на 0,9, маргарин, неразделанная мороженая рыба — на 0,8, полукопченая и варено-копченая колбасы, твердые, полутвердые и мягкие сыры — на 0,7, соль пищевая поваренная — на 0,6, сосиски, сардельки, печенье — на 0,3, хлеб ржано-пшеничный — на 0,02%.

Из наблюдаемых медикаментов подешевели комбинированные анальгетики — на 0,8%, и нимесулид — на 0,05. Повысились цены на метамизол натрия (+2%), ренгалин, левомеколь (+0,9%), поливитамины (+0,6%), аллохол, корвалол (+0,2%) и эргоферон (+0,1%).

На 0,3-1,8% подешевели детские бумажные подгузники, стиральный порошок, туалетная бумага, мыло и зубные щетки. На 0,02-0,8% подорожали сухие корма для животных, зубная паста, хозяйственное мыло, пеленки для новорожденных и шампунь.

Автомобильный бензин марки АИ-92 подешевел на 0,6%, АИ-98 и выше — на 0,4%. Помыть авто стало дороже на 7,6%. Сигареты прибавили в цене 0,2%.

Цена билета на самолет в «эконом» снизилась на 6,6%. Двухзвездочных гостиниц — на 0,5, трехзвездочных — на 0,4%. Однозвездочые отели и мотели стали дороже на 0,3%, 4-5-звездочные — на 0,03%.

С данными об актуальных средних ценах в регионе можно ознакомиться на сайте Волгоградстата.

Дарья Васенина

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