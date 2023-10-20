Пензенская область вошла в программу развития промышленного туризма

Пензенская область стала одним из регионов-участников всероссийской образовательной программы по развитию промышленного туризма, сообщила пресс-служба регионального министерства экономического развития и промышленности.

Речь идет об участии в инициативе по продвижению кадрового и технологического потенциала «Открытая промышленность». Программа подразумевает проведение на пензенских предприятиях экскурсий, стажировок и профориентационных мероприятий, создание индустриальных маршрутов.

Поучаствовавшим в образовательной программе работникам крупных и средних предприятий, турорганизаций и органов власти выдадут удостоверения о повышении квалификации государственного образца АНО «Центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства» по программе «Организация промышленного туризма».

Прием заявок от желающих поучаствовать в указанной программе продлится до 26 октября.

Дарья Васенина

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