Саратовские власти усомнились в праве на землю под рынком у вокзала

Мэрия Саратова просит управление Росимущества и прокуратуру проверить законность приватизации земли под рынком «Привокзальный» на пересечении улиц Аткарская и Кутякова. О соответствующих заявлениях в своем Telegram-канале рассказала глава городской администрации Лада Мокроусова.

По словам госпожи Мокроусовой, информацию о возможной нелегитимной приватизации чиновникам предоставили представители общественности.

Городские власти вновь заговорили о реконструкции Привокзальной площади в конце минувшего лета, после того, как о проекте вспомнил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Тогда же речь зашла об освобождении прилегающих территорий. В частности, чиновники хотят расселить бывшее общежитие РЖД, которое с этой целью городу передали еще в 2020 году.

«Для развития транспортной инфраструктуры крупнейшего пересадочного узла потребуется изъятие для муниципальных нужд объектов торговли. До начала данной процедуры нам необходимо тщательным образом проверить законность возникновения права собственности на них», - сообщила глава администрации.

Мэрия уже оспаривает в суде решение о присвоении статуса выявленного объекта культурного наследия дому по адресу Аткарская 31. Неподалеку от него расположен и упомянутый рынок.

Лада Мокроусова напомнила, что еще в 90-х годах на месте торговых рядов располагалось кольцо ныне ликвидированного трамвайного маршрута.

Никита Маркелов

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