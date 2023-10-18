Верховный суд рассмотрел квартирный вопрос
Волгоградская семья добилась пересмотра отмены решения о выдаче жилья
Верховный суд (ВС) РФ вернул на новое рассмотрение иск многодетной семьи Синюковых. В январе 2022 года Центральный городской суд Волгограда обязал мэрию предоставить им квартиру по договору соцнайма — вместо выделенной ранее из маневренного фонда после расселения из непригодной к проживанию. Затем ответчик — городская администрация — оспорил решение в областном суде. Юрист волгоградцев считает решение ВС важным для всех переселенцев из аварийного жилья.
Коллегия по гражданским делам ВС РФ направила дело на новое рассмотрение в Волгоградский областной суд
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
17 октября судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ (председателем является Юрий Глазов) рассмотрела иск Ивана и Татьяны Синюковых, а также их троих дочерей к администрации Волгограда. Интересы истцов представлял Иван Иванов. Волгоградцы требуют вне очереди предоставить им по договору соцнайма жилье вместо аварийной квартиры площадью 18,8 кв. м в четырехквартирном доме на ул. Вольной в пос. Гули Королевой, из которой их переселили в квартиру маневренного фонда региона на ул. Волгоградской жилой площадью 29,4 кв. м и общей 50,2 кв.м.
Квартира в пос. Гули Королевой, говорится в определении ВС, принадлежала супругам поровну. 8 апреля 2016го Синюковых поселили в квартиру маневренного фонда — до 8 июля. При этом семья, как малоимущая, с 13 августа 2009 года стояла в очереди на получение жилья (на 1 января 2018 года их номер в очереди был 417м). 10 января 2017го администрация признала квартиру волгоградцев в пос. Гули Королевой непригодной к проживанию, но сам дом аварийным не стал, несмотря на установленный межведомственной комиссией износ 92%. 17 октября того года Советский районный суд Волгограда отказал чиновникам в иске о возвращении Синюковыми ключей от жилья из маневренного фонда.
Семья обратилась в Центральный районный суд Волгограда. 11 января 2022 года судья Ольга Новикова вынесла решение о возложении на администрацию обязательства предоставить волгоградцам квартиру жилой площадью не менее 18,8 кв.м.
Апелляционные определения судебных коллегий по гражданским делам Волгоградского областного суда от 11 мая 2022го и Четвертого кассационного общей юрисдикции от 24 января 2023 года решение нижестоящей инстанции отменили, а в исковых требованиях Синюковым отказали.
«Суд апелляционной инстанции исходил из того, что (истцы. — «Ъ») являются собственниками жилого помещения, признанного непригодным для проживания, решение об изъятии жилого помещения для муниципальных нужд органом местного самоуправления не принималось, и соглашение о предоставлении другого помещения не заключалось, многоквартирный дом в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилья не включен»,— говорится в постановлении ВС.
«Суд апелляционной инстанции указал на то, что независимо от того, что собственники и члены их семьи состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и признаны малоимущими, правовых оснований для удовлетворения заявленных требований о предоставлении Синюковым во внеочередном порядке (жилья. — «Ъ») по договору социального найма у суда не имеется. Кроме того, квартира истцов органом местного самоуправления не признавалась не подлежащей ремонту или реконструкции»,— приводится в документе аргументация апелляционной и кассационной инстанций, отменивших решение о выделении квартиры.
В Верховном суде отметили, что из постановления администрации Волгограда от 10 января о признании квартиры Синюковых непригодной для проживания «также следует, что собственникам предложено обратиться в администрацию Советского района с заявлением о переводе квартиры в нежилое помещение». «Указанные обстоятельства свидетельствуют о невозможности ремонта и реконструкции квартиры с сохранением статуса жилого помещения»,— пришли к выводу в ВС.Коллегия по гражданским делам направила дело на новое рассмотрение в Волгоградский областной суд.
Чиновники пытались доказать в суде обязанность истцов провести ремонт в признанной непригодной к проживанию квартире и выставить часть участка под домом на продажу, объяснил «Ъ» юрист семьи Синюковых Иван Иванов. «Жилищный кодекс четко говорит, что в таких случаях делать; когда должны выдать семье жилье по социальному найму. Надеюсь, теперь так и произойдет, по закону»,— сказал собеседник.
«Чиновники Волгограда с 2017 года не исполняют требования ст. 57 Жилищного кодекса РФ и не предоставляют Синюковым другое жилье по договору социального найма. Верховный суд поддержал надежды всех нуждающихся граждан, чье жилье признано аварийным»,— резюмировал господин Иванов.