Верховный суд рассмотрел квартирный вопрос

Верховный суд (ВС) РФ вернул на новое рассмотрение иск многодетной семьи Синюковых. В январе 2022 года Центральный городской суд Волгограда обязал мэрию предоставить им квартиру по договору соцнайма — вместо выделенной ранее из маневренного фонда после расселения из непригодной к проживанию. Затем ответчик — городская администрация — оспорил решение в областном суде. Юрист волгоградцев считает решение ВС важным для всех переселенцев из аварийного жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коллегия по гражданским делам ВС РФ направила дело на новое рассмотрение в Волгоградский областной суд

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Коллегия по гражданским делам ВС РФ направила дело на новое рассмотрение в Волгоградский областной суд

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

17 октября судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ (председателем является Юрий Глазов) рассмотрела иск Ивана и Татьяны Синюковых, а также их троих дочерей к администрации Волгограда. Интересы истцов представлял Иван Иванов. Волгоградцы требуют вне очереди предоставить им по договору соцнайма жилье вместо аварийной квартиры площадью 18,8 кв. м в четырехквартирном доме на ул. Вольной в пос. Гули Королевой, из которой их переселили в квартиру маневренного фонда региона на ул. Волгоградской жилой площадью 29,4 кв. м и общей 50,2 кв.м.

Квартира в пос. Гули Королевой, говорится в определении ВС, принадлежала супругам поровну. 8 апреля 2016го Синюковых поселили в квартиру маневренного фонда — до 8 июля. При этом семья, как малоимущая, с 13 августа 2009 года стояла в очереди на получение жилья (на 1 января 2018 года их номер в очереди был 417м). 10 января 2017го администрация признала квартиру волгоградцев в пос. Гули Королевой непригодной к проживанию, но сам дом аварийным не стал, несмотря на установленный межведомственной комиссией износ 92%. 17 октября того года Советский районный суд Волгограда отказал чиновникам в иске о возвращении Синюковыми ключей от жилья из маневренного фонда.

Семья обратилась в Центральный районный суд Волгограда. 11 января 2022 года судья Ольга Новикова вынесла решение о возложении на администрацию обязательства предоставить волгоградцам квартиру жилой площадью не менее 18,8 кв.м.

Апелляционные определения судебных коллегий по гражданским делам Волгоградского областного суда от 11 мая 2022го и Четвертого кассационного общей юрисдикции от 24 января 2023 года решение нижестоящей инстанции отменили, а в исковых требованиях Синюковым отказали.

«Суд апелляционной инстанции исходил из того, что (истцы. — «Ъ») являются собственниками жилого помещения, признанного непригодным для проживания, решение об изъятии жилого помещения для муниципальных нужд органом местного самоуправления не принималось, и соглашение о предоставлении другого помещения не заключалось, многоквартирный дом в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилья не включен»,— говорится в постановлении ВС.

«Суд апелляционной инстанции указал на то, что независимо от того, что собственники и члены их семьи состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и признаны малоимущими, правовых оснований для удовлетворения заявленных требований о предоставлении Синюковым во внеочередном порядке (жилья. — «Ъ») по договору социального найма у суда не имеется. Кроме того, квартира истцов органом местного самоуправления не признавалась не подлежащей ремонту или реконструкции»,— приводится в документе аргументация апелляционной и кассационной инстанций, отменивших решение о выделении квартиры.

В Верховном суде отметили, что из постановления администрации Волгограда от 10 января о признании квартиры Синюковых непригодной для проживания «также следует, что собственникам предложено обратиться в администрацию Советского района с заявлением о переводе квартиры в нежилое помещение». «Указанные обстоятельства свидетельствуют о невозможности ремонта и реконструкции квартиры с сохранением статуса жилого помещения»,— пришли к выводу в ВС.Коллегия по гражданским делам направила дело на новое рассмотрение в Волгоградский областной суд.

Чиновники пытались доказать в суде обязанность истцов провести ремонт в признанной непригодной к проживанию квартире и выставить часть участка под домом на продажу, объяснил «Ъ» юрист семьи Синюковых Иван Иванов. «Жилищный кодекс четко говорит, что в таких случаях делать; когда должны выдать семье жилье по социальному найму. Надеюсь, теперь так и произойдет, по закону»,— сказал ­собеседник.

«Чиновники Волгограда с 2017 года не исполняют требования ст. 57 Жилищного кодекса РФ и не предоставляют Синюковым другое жилье по договору социального найма. Верховный суд поддержал надежды всех нуждающихся граждан, чье жилье признано аварийным»,— резюмировал господин Иванов.

Дарья Васенина