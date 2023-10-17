Прокурор любит троицу

В следственном управлении СКР по Саратовской области «Ъ» сообщили об очередном возвращении региональной прокуратурой дела бывшего замминистра транспорта региона Ивана Козаченко на дополнительное расследование. Бывшему чиновнику вменяют злоупотребление полномочиями. Следствие утверждает, что господин Козаченко в бытность замглавы Энгельсского района подписал постановления о выделении земельных участков многодетным семьям в санитарно-защитной зоне кладбища, где невозможно строительство жилых домов и инфраструктуры. Следователи оспаривают решение о возвращении дела у вышестоящего прокурора. Ранее «Ъ» нашел документы о выделении указанной земли за подписью тогдашнего главы района, а ныне депутата Госдумы Александра ­Стрелюхина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В последний раз прокуратура вернула следователям дело Ивана Козаченко 6 октября

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В последний раз прокуратура вернула следователям дело Ивана Козаченко 6 октября

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пресс-служба СУ СКР Саратовской области предоставила «Ъ» информацию за подписью заместителя руководителя отдела — руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел Александра Маркова о возвращении прокуратурой Саратовской области дела бывшего заместителя регионального министра транспорта и дорожного хозяйства Ивана Козаченко на дополнительное ­следствие.

В конце 2022 года многодетные семьи, получившие непригодные для жизни и строительства участки в СНТ «Сливка», «Факел» и на станции Анисовка, обратились к главе СКР Александру Бастрыкину. Тот поручил привлечь к расследованию уголовного дела о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) в отношении сотрудников администрации Энгельсского района самых опытных следователей.

В апреле 2023го ныне бывший глава саратовского СКР Анатолий Говорунов представил генералу юстиции очередной доклад о ходе расследования. Александр Бастрыкин назвал его работу неудовлетворительной и 19 числа отстранил от исполнения полномочий. Во время проведения служебной проверки его замещал первый зам Олег Мезрин. Тому поручили предоставить план дальнейшей работы, но через некоторое время сняли, ненадолго вернув Говорунова. Обязанности последнего с 28 июня (в первый раз дело Козаченко прокуратура вернула 26го) исполняет Дмитрий Костин, в мае генерал юстиции Бастрыкин снял обоих его предшественников за неудовлетворительную работу.

В июне этого года следствие сообщало о том, что в 2018 году (точная дата или период, а также причина неизвестны) Иван Козаченко, исполняя обязанности тогда главы района Александра Стрелюхина, подписал постановления о предоставлении многодетным семьям бесплатных земельных участков в р.п. Приволжское. Земля расположена возле местного кладбища и попадает в его санитарно-защитную зону, следовательно, имеет обременения, не позволяющие использовать ее под жилую застройку. В СКР уточнили: по делу провели более 400 следственных и процессуальных действий. В ведомстве уверяли, что собрали достаточное количество доказательств для передачи в прокуратуру.

Среди опубликованных на сайте администрации Энгельсского района правовых актов в сфере земельных отношений в муниципалитете есть несколько постановлений «Об утверждении перечня земельных участков с разрешенным использованием „для ИЖС“, расположенных в границах МО г. Энгельса…, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей». В каждом из них в разном количестве указаны участки, расположенные в одном массиве.

Первое из найденных постановлений за номером 93 о выделении 30 участков в СНТ «Факел» датировано 11 января 2018 года и подписано Александром Стрелюхиным. Второе постановление № 1454 от 2 апреля о выделении 24 участков из числа перечисленных в предыдущем документе и третье, № 2746 от 15 июня, о предоставлении уже 19-ти участков подписаны также господином Стрелюхиным. Следующее постановление, от 27 сентября за номером 4378, о выделении на этот раз 18-ти участков подписано и.о. главы района Татьяной Ваниной. Постановлений за подписью Ивана Козаченко найти на сайте администрации не удалось.

На вопрос «Ъ», опрашивали ли господина Стрелюхина, в СКР ответить не смогли, сославшись на тайну следствия. Но «уголовное дело возвращено прокурором следователю для проведения дополнительного расследования». «Указанное решение обжалуется вышестоящему прокурору»,— уточнили следователи. В региональной прокуратуре уточнили, что прокуратура «разворачивала» дело трижды: 26 июня, 2 августа и 6 октября.

Иван Козаченко отказался прокомментировать «Ъ» свою позицию. Собеседник уточнил, что его адвокат также не сможет ничего сказать.

Адвокат Георгий Джанелидзе рассказал «Ъ», что относительно «спецсубъектов», к которым относятся депутаты Государственной думы, а также адвокаты, судьи и прочие, существует отдельный порядок привлечения к участию в расследовании. Собеседник отметил: преценденты привлечения «неприкосновенных» лиц к ответственности или участию в работе следствия ­были.

Дарья Васенина