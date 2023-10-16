Губернатор Саратовской области снял все энтеровирусные ограничения

В Саратовской области сняли все энтеровирусные ограничения. Соответствующее постановление подписал 16 октября губернатор Роман Бусаргин. Документ вступает в силу на следующий день.

За три недели, уточнил в личном Telegram-канале господин Бусаргин, в регионе зафиксировали снижение заболеваемости на 49,4%. В Энгельсском районе, к примеру, за 14 дней не зарегистрировали ни одного случая.

С 17 октября возобновляется работа бассейнов в школах и детских садах, разрешается посещение спортивных мероприятий болельщиками до 17 лет. Остальные ограничения сняли до этого.

Дарья Васенина

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